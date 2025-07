"OPJ - Malgré elle", épisode inédit diffusé sur France 3 mardi 8 juillet 2025 (vidéo)

Mardi 8 juillet 2025 à partir de 21:10, France 3 diffusera le premier épisode de la 6ème saison inédite de la série "OPJ" avec Yaëlle Trulès dans le rôle de la commandant Clarissa Hoarau.

"OPJ" (Officiers de Police Judiciaire) est une série policière française qui se déroule sur l'île de La Réunion.

La série suit le quotidien et les enquêtes d'une équipe d'officiers de police judiciaire. Ils traitent un large éventail de crimes, allant des meurtres et agressions au trafic de drogue et aux violences domestiques, tout en naviguant dans le paysage social et culturel unique de l'île.

Épisode 6x01 • Malgré elle

Le commandant Clarissa Hoarau (Yaëlle Trulès) est perplexe : qui peut bien vouloir assassiner Adèle Meyer (Joséphine Jobert), fondatrice d’une association pour jeunes en difficulté ? Une femme généreuse, sincère et tournée vers les autres ? Et ce, à plusieurs reprises !

Tout est étrange dans cette affaire, comme sa rencontre avec le voisin d’Adèle qui s’avère être par hasard sa nouvelle recrue, le capitaine Nico Storelli (Frédéric Chau). Comme le passé de délinquant de Ruben Meyer (Bruno Solo), le mari, l’infirmier modèle qui travaille dans l’aile où est hospitalisé le commissaire Watson (Antoine Stip), blessé par balle.

Cette enquête des plus pesantes va, pourtant, voir naitre un joli sentiment…