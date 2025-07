Les derniers épisode de "Carmen Curlers" diffusés sur Arte jeudi 10 juillet 2025

Jeudi 10 juillet 2025 à partir de 20:55, Arte diffusera les quatre derniers épisodes de la première saison de "Carmen Curlers", une minisérie inédite qui retrace l'incroyable succès d'Axel Byvang, un entrepreneur ambitieux qui met au point le bigoudi électrique.

Deux saisons et quinze épisodes sur l’inventeur du bigoudi électrique, un projet tiré par les cheveux ? Et pourtant, Carmen Curlers décoiffe !

Multiprimée en 2023, avec son esthétique léchée entre pop acidulée et swinging sixties, cette série tient en haleine au fil des rebondissements qui marquent l'ascension d’un homme d’affaires danois ayant réellement existé : Arne Bybjerg Pedersen (1928-2022), inventeur de cet accessoire qui a révolutionné l’art capillaire occidental. Ayant une revanche à prendre sur la vie, Arne/Axel a fait de Carmen Curlers l’entreprise à la croissance la plus rapide au monde dans les années 1960. Il ne fut pas le seul maître à bord et sut s’entourer de collaborateurs aventureux, dont une femme, Birthe Windfeld, son bras droit, chacun des personnages gagnant en épaisseur au fil des épisodes.

À travers eux se dévoile un pan de l’histoire sociétale danoise : l'émancipation des femmes grâce au travail, l'avancée des mœurs, la lutte des classes… Autant de destinées transformées par une invention qui frisa la perfection.

L'histoire en quelques lignes...

Danemark, été 1963. Birthe Windfeld, une jeune agricultrice, a décidé de se faire belle pour la confirmation de son fils Svend. Mais lorsque Frans, l’un des employés du salon de coiffure local, lui annonce le tarif d’une permanente, elle est obligée de renoncer.

Axel Byvang, qui a assisté à cette scène embarrassante, se reconnaît en Birthe. Lui aussi vient d’un milieu modeste et a subi les moqueries de camarades d’école plus fortunés. Aujourd’hui patron d’un magasin de radio et télévision, Axel tient à l’écart de ses affaires son épouse, Tove, qui aimerait pourtant s’y impliquer.

Animé d’une ambition dévorante, il est à l’affût de l’invention technologique qui pourrait le rendre mondialement célèbre…