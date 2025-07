"The Rookie" saison 7, résumé des épisodes diffusés sur M6 samedi 12 juillet 2025

Samedi 12 juillet 2025 à 21:10, M6 diffusera les trois premiers épisodes de la 7ème saison inédite de la série "The Rookie - Le flic de Los Angeles".

Cette 7ème saison de "The Rookie", qui se compose de 18 épisodes, met l'accent sur les évolutions personnelles et professionnelles des personnages, tout en introduisant de nouvelles dynamiques au sein du LAPD.

21:10 Épisode 7x01 Attention ! Nouvelles recrues

John Nolan reprend du service après sa convalescence, mais il s’interroge sur son retour précipité.

Celina termine sa formation et l’équipe accueille deux nouvelles recrues, Seth et Miles, placés sous la supervision de Tim et Lucy.

21:55 Épisode 7x02 Un super-héros de quartier

Un mystérieux justicier agit dans les rues de Los Angeles, semant le trouble aussi bien chez les criminels que chez les policiers.

Celina démontre son efficacité en mission solo tandis que Lucy a du mal à cerner Seth, son rookie.

L’équipe doit déterminer si ce justicier est un allié ou une menace pour la ville.

22:45 Épisode 7x03 Haute sécurité

John, inquiet pour la sécurité de Bailey face à la menace persistante de Jason Wyler, renforce la surveillance de leur domicile.

Tandis que Wesley fait face à un véritable dilemme éthique, Seth et Miles doivent gérer leur première situation d'urgence.

Nyla et James, eux, s’opposent de plus en plus sur la place de la police dans leur communauté.