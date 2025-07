Inédit de "Camping Paradis" lundi 14 juillet 2025 sur TF1 avec Pierre Deny en guest (vidéo)

Lundi 14 juillet 2025 à 21:10, TF1 diffusera un nouvel inédit de la série "Camping Paradis" dans lequel Laurent Ournac accueillera en guest Pierre Deny.

Coup de théâtre au camping

Cette semaine, l'équipe du Camping Paradis s'apprête à recevoir une troupe de théâtre. Alors que l'installation se passe dans une ambiance bon enfant, le metteur en scène, Eric, apprend une mauvaise nouvelle : Alain Meurice, qui devait tenir le rôle principal, s'est blessé. La déception des deux jeunes acteurs à l'affiche, Manon et Théo, est grande mais de courte durée. Meurice va être remplacé au pied levé par une star du grand écran : Jean-Paul Vanel ! Si Eric et Manon se réjouissent de ce changement de programme, Théo est plus réservé. Il confie à Tom les raisons de sa colère : Jean-Paul Vanel est son père... Un père absent à qui Théo ne veut rien devoir et avec lequel les ponts ont été coupés il y a bien longtemps...

De son côté, Audrey accueille Isabelle et Julie. Les deux femmes sont ravies de pouvoir passer enfin un premier week-end en amoureuses. Leur vieille amitié, s'étant récemment transformé en amour... Mais c'est sans compter sur l'arrivée surprise d'Antoine, l'ex de Julie, persuadé qu'il peut raviver la flamme dans le cœur de sa "femme". Entre Julie qui n'ose pas le faire souffrir et Antoine qui ne veut pas comprendre la situation, Isabelle va devoir faire preuve de patience pour que le séjour ne tourne pas au vinaigre...

Quant à Christian Parizot, il va tout faire pour se mettre en avant et se faire remarquer par son idole, Jean-Paul Vanel, espérant décrocher un rôle dans la pièce de théâtre qui se répète au Camping Paradis.