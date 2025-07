Les résumés de "Plus belle la vie" du 14 au 18 juillet 2025 sur TF1, voici qui ce passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 14 au 18 juillet 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 14 juillet 2025 • Épisode 375

Les proches de Morgane ont du mal à accepter sa décision. Au cabinet médical, Riva travaille beaucoup pour oublier les récents événements. La crise d'adolescence se poursuit pour Lucie, laissant ses parents perplexes.

Mardi 15 juillet 2025 • Épisode 376

Dans son malheur, une nouvelle opportunité s'offre à Jules. De son côté, Morgane fait face à un véritable dilemme. Sur la place du Mistral, l'heure est aux adieux.

Mercredi 16 juillet 2025 • Épisode 377

Accablée, Morgane trouve une oreille attentive pour la soutenir et l'encourager. Alors que Léa et Jean-Paul partent pour une journée en amoureux, celle-ci ne se passe pas comme prévu. Entre Djawad et Ariane tout est sujet à dispute.

Jeudi 17 juillet 2025 • Épisode 378

Après un incident inquiétant, Patrick ouvre une enquête et recrute un allié inattendu. Barbara, quant à elle, tente de démêler le vrai du faux concernant la vie sentimentale de Thomas. Au Mistral, Apolline prend ses aises, n'en déplaise à certains.

Vendredi 18 juillet 2025 • Épisode 379

Les policiers suivent la piste d'un suspect qu'ils comptent bien garder à l'œil. Barbara, de son côté, est un soutien indéfectible pour Jennifer. Alors qu'Apolline se remet sur pied, croiser Ulysse va faire l'effet d'une douche froide.