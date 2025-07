"OPJ - Le fruit défendu", épisode inédit sur France 3 mardi 15 juillet 2025

Mardi 15 juillet 2025 à 21:10, France 3 diffusera le deuxième épisode de la 6ème saison inédite de la série "OPJ" avec Yaëlle Trulès dans le rôle de la commandant Clarissa Hoarau.

"OPJ" (Officiers de Police Judiciaire) est une série policière française qui se déroule sur l'île de La Réunion.

La série suit le quotidien et les enquêtes d'une équipe d'officiers de police judiciaire. Ils traitent un large éventail de crimes, allant des meurtres et agressions au trafic de drogue et aux violences domestiques, tout en naviguant dans le paysage social et culturel unique de l'île.

Épisode 6x02 • Le fruit défendu

Jade Boyer (Sara Mortensen), propriétaire d’une ferme maraîchère dans les Hauts de la Réunion, est retrouvée cachée sur une scène de crime ! Plus particulièrement sur les lieux du meurtre de Luigi Rossi, un ami du Lieutenant Jackson Bellerose (Nathan Dellemme).

Alors qu’elle affirme s’être retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment, la femme apparait encore plus trouble qu’il ne le pensait : elle compte aussi un mari mystérieusement disparu !

Bouleversé par le décès de son ami, Jackson s’implique personnellement dans l’affaire. Ses pires travers refont surface…

Guests de cet épisode : Sara Mortensen (Jade Boyer) et Hubert Delattre (Gaëtan Boyer).