Les résumés de la série "Nouveau Jour" du 14 au 18 juillet 2025 sur M6 (vidéo)

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Nouveau Jour" diffusée à 20:35 sur M6 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 14 au 18 juillet 2025.

L'histoire en quelques lignes...

Après la disparition en mer de Lucien Bartoli, propriétaire du joli 4 étoiles de la ville, sa fille ainée Louise a repris l'hôtel. Cela attise les tensions avec ses frère et sœur Tarek et Audrey, alors que la fratrie est déjà déchirée par un lourd secret de famille.

Le retour en ville de Théa, la fille d’Audrey, va totalement rebattre les cartes. Mais la véritable menace arrive plus tôt que prévu : le domaine devient la cible des attaques d’un étrange corbeau.

Lundi 14 juillet 2025 • Épisode 11

Un nouvel indice met les victimes du corbeau sur la piste d’un secret de famille. Chez les Maillol, Camille pousse son père dans ses retranchements face à une nouvelle opportunité. Pour Roméo, la situation dégénère.

Mardi 15 juillet 2025 • Épisode 12

De nouvelles révélations mettent plus en danger que jamais la famille Bartoli. Erwan tente tant bien que mal de composer avec l’arrivée de Logfive chez lui. De son côté, Roméo est très affecté par l’incident de la veille.

Mercredi 16 juillet 2025 • Épisode 13

Audrey, Louise et Théa s’approchent dangereusement de l’identité du corbeau. À l’hôtel, Jade est surprise face à la tournure des évènements tandis qu’au club nautique, Carla et Kim échafaudent un plan pour tromper Adrian et Frank.

Jeudi 17 juillet 2025 • Épisode 14

La découverte d’un lien familial met la lumière sur l’identité du corbeau. Les choses se concrétisent enfin pour Magali tandis que Jade, elle, manque de perdre le contrôle.

Vendredi 18 juillet 2025 • Épisode 15

Une course contre la montre démarre pour démasquer le corbeau, désormais connu de tous. Le plan de Kim amène de nouvelles perspectives romantiques. Magali, de son côté, a bien du mal à cacher sa joie.