"Tracker", une nouvelle série inédite à découvrir prochainement sur TF1 (vidéo)

À découvrir prochainement sur TF1, la première saison inédite de la série "Tracker" qui suit les aventures de Colter Shaw, un survivaliste solitaire et un traqueur professionnel.

Colter Shaw parcourt les États-Unis dans son camping-car, en utilisant ses talents de pisteur pour aider les citoyens et les forces de l'ordre.

Son métier ? Il aide à retrouver des personnes disparues, des objets volés ou à résoudre des mystères complexes, en échange de récompenses financières. Il est souvent assisté à distance par ses co-gestionnaires, Teddi et Velma, qui lui trouvent des cas avec des récompenses importantes, ainsi que Bobby Exley, un expert en informatique.

Au-delà des enquêtes, la série explore également l'histoire personnelle complexe de Colter et les mystères de sa famille fracturée. On découvre pourquoi il a choisi cette vie de solitaire sur la route et les événements traumatisants de son passé, notamment la mort de son père et sa relation tendue avec son frère et sa sœur. Cette intrigue secondaire sert de fil rouge à la série, ajoutant une profondeur au personnage de Colter et à ses motivations.

Cette série est basée sur le roman à succès The Never Game de Jeffery Deaver.

La 1ère saison de Tracker était numéro 1 des audiences sur la chaîne CBS cette année (source : Nielsen).