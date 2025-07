2 épisodes des "Petits meurtres d'Agatha Christie" à revoir sur France 2 vendredi 18 juillet 2025

Vendredi 18 juillet 2025 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de revoir deux épisodes de 3ème saison la série "Les petits meurtres d'Agatha Christie".

"Les petits meurtres d'Agatha Christie" est une série qui adapte les célèbres romans policiers d'Agatha Christie. Ce qui la rend unique, c'est qu'elle se décline en plusieurs époques distinctes, chacune mettant en scène un nouveau trio de personnages principaux.

Chaque épisode est une énigme à part entière, pleine de rebondissements, de fausses pistes et de personnages excentriques, dans l'esprit des romans de la "Reine du Crime".

21:10 Épisode 3x09 Mortel Karma

Le patron d'un empire du luxe français, Pierre Baldini, est assassiné sauvagement alors qu'il allait modifier son testament. Il était sur le point de déshériter sa fille unique, Jade, et de léguer toute sa fortune à ses nouveaux amis, un groupe de jeunes hippies bouddhistes. Jade, insupportable petite-fille de riches pourrie-gâtée, se retrouve dans le collimateur de la police. Mais une surprise de taille attend la commissaire Gréco. Jade est une enfant adoptée et les dates coïncident : elle pourrait être la petite fille que Gréco a abandonnée il y a vingt-cinq ans. La commissaire doit se concentrer pour garder la tête froide dans cette affaire...

21:10 Épisode 3x10 Meurtres au pensionnat

Rose Bellecour donne une conférence de psychologie aux Cascades, un pensionnat pour jeunes gens ultrariches, et se retrouve accusée, par un concours de circonstances regrettable, du meurtre de la professeure de français, Julie Fremont. Gréco découvre que Rose et Julie étaient dans la même classe de terminale aux Cascades et que Rose était le souffre-douleur de Julie. La jeune femme a-t-elle voulu se venger ? Gréco et Beretta ont du mal à imaginer la douce jeune femme en meurtrière. Mais les preuves contre elle s'accumulent. Beretta se fait engager sous un faux nom comme professeur de français remplaçant dans l'espoir de parvenir à innocenter Rose...