"OPJ - Rien de personnel", épisode inédit sur France 3 mardi 22 juillet 2025

Mardi 22 juillet 2025 à 21:10, France 3 diffusera le troisième épisode de la 6ème saison inédite de la série "OPJ" avec Yaëlle Trulès dans le rôle de la commandant Clarissa Hoarau.

"OPJ" (Officiers de Police Judiciaire) est une série policière française qui se déroule sur l'île de La Réunion.

La série suit le quotidien et les enquêtes d'une équipe d'officiers de police judiciaire. Ils traitent un large éventail de crimes, allant des meurtres et agressions au trafic de drogue et aux violences domestiques, tout en naviguant dans le paysage social et culturel unique de l'île.

Épisode 6x03 • Rien de personnel

Pour faire avancer l’enquête sur la tentative de meurtre du commissaire Watson (Antoine Stip), plongé dans le coma, Jackson Bellerose (Nathan Dellemme) profite d’un transfert de prisonnier pour interroger discrètement Mathieu Delporte (David Baïot), un flic ripou. Mais l’opération vire au cauchemar : Delporte s’évade, un agent pénitentiaire est tué.

L’affaire est gravissime et Jackson, fautif et piteux, se retrouve dans le collimateur…

Guests de cet épisode : David Baïot (Mathieu Delporte) et Elodie Varlet (Florence Privat).