"Les ombres rouges" : résumé des derniers épisodes diffusés sur TF1 jeudi 7 août 2025

Jeudi 7 août 2025 à partir de 21:10, TF1 rediffusera les trois derniers épisodes de la minisérie "Les ombres rouges" avec Nadia Farès, Lannick Gautry et Antoine Duléry.

L'histoire en quelques lignes...

1993. Clara Garnier, 5 ans, est enlevée. Ses ravisseurs demandent contre sa libération une énorme somme d’argent. L’échange de la rançon se termine en bain de sang : la mère de Clara est tuée et l’enfant ne réapparaitra jamais. Vivante ou morte, le mystère s’installe, provoquant un traumatisme dans la région et dans sa famille, l’une des plus fortunées de la Côte d’Azur.

25 ans plus tard, Aurore Garnier, la sœur aînée de Clara est devenue officier de police. À l’occasion d’une enquête, elle découvre que Clara est toujours vivante mais vit sous une autre identité sans connaître ses origines. Aurore va tout mettre en œuvre pour que Clara retrouve sa famille. Mais ce retour inespéré va déclencher une série d’événements violents et faire remonter à la surface des secrets de famille que chacun pensait enfouis à jamais…

21:10 Épisode 4

À la suite d'une violente dispute avec son amant, Clara le tue par accident, usant de légitime défense.

De son côté, Thelma hésite à se rendre à la police.

Frédéric apprend que Clara s'oppose à la vente du domaine, et décide d'intervenir.

22:05 Épisode 5

Alors qu'elle le croyait mort, Clara retrouve Yann Guilbert, cet homme qui l'a élevé. Blessé, ce dernier révèle à Clara les secrets de son enlèvement, et notamment le nom de l'un de ses ravisseurs: Baptisti.

Aurore cherche de son côté à comprendre qui était le commanditaire de l'enlèvement, mais elle se heurte à la disparition de certains indices. C'est désormais une évidence pour elle: il y a une taupe dans la police.

23:05 Épisode 6

Suite aux révélations de Yann, Clara se précipite chez Baptisti pour chercher des preuves le liant à son enlèvement.

Romain, le mari d'Aurore, découvre qui est la taupe dans la police, et comprend immédiatement que Clara est en danger.

Alors que les membres de la famille découvrent la vérité sur l'enlèvement de Clara, ils sont confrontés à un drame.