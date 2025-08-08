"Le silence de l'eau", résumé des derniers épisodes à revoir sur France 3 dimanche 10 août 2025

Dimanche 10 août 2025 à 21:10, France 3 rediffusera les derniers épisodes de seconde saison de la série “Le silence de l'eau” avec Ambra Angiolini et Giorgio Pasotti.

L'histoire en quelques lignes...

Un an après l’affaire Laura Mancini, la vie à Castel Marciano a retrouvé sa tranquillité.

Andrea Baldini s’apprête à quitter le commissariat de la ville pour aller travailler à Trieste avec Luisa Ferrari. Quand cette dernière tombe par hasard sur une fillette au milieu d’une route en pleine nuit, Andrea et elle se retrouvent face à un double homicide à élucider.

Parallèlement, Andrea voit sa vie de famille se compliquer avec le retour inopiné du père biologique de Matteo.

Une saison 2 pleine de rebondissements et d'adrénaline.

Le final...

Épisode 5

Andrea et Luisa poursuivent leur enquête pour savoir qui a tué Luca et Sara. Ils ne savent plus quoi penser de Rocco. Mais ils commencent à avoir des doutes sur Elio, le père de Matteo, ce qui met Andrea dans une situation très compliquée avec Roberta.

Épisode 6

Umberto et Silvia, l’oncle et tante de Giulia, sont décidément de plus en plus bizarres. Rocco n’en peut plus de ne pas voir sa fille, il se présente chez Silvia. Andrea ne supporte plus l’attitude d’Elio. Il faut dire que le père de Matteo fait tout pour le provoquer.

Épisode 7

Andrea est accusé d’avoir tabassé Elio. Luisa l’interroge et ne sait plus quoi penser. Elio de son côté joue la victime, surtout avec son fils, Matteo, mais Andrea persiste à dire qu’il n’y est pour rien. Sergio appelle Rocco avant de s’enfuir pour lui annoncer qu’il lui laisse la salle de sport. Luisa souffre de voir la petite Giulia dans un foyer. Elle fait tout ce qu’elle peut pour l’aider.

Épisode 8

Les indices poussent à croire que c’est Rocco qui a tué Sara et Luca. D’autant plus que Sara lui a fait une révélation bouleversante. De son côté, Andrea est préoccupé par la disparition d’Elio. Et Luisa est de plus en plus proche de Giulia.