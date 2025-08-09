Les résumés de "Tout pour la lumière" du 11 au 15 août 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Tout pour la lumière" diffusée à 18:00 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 11 au 15 août 2025.

"Tout pour la lumière" suit Victoria, une chanteuse qui revient à La Ciotat suite au coma de sa mère. Elle découvre les Studios Lumière, où de jeunes talents chantent et dansent.

Victoria renoue avec ses racines et sa passion, confrontée aux secrets familiaux et aux défis artistiques...

Lundi 11 août 2025 • Épisode 41

La masterclass d'Ophélia approchant, Julian dépasse les bornes. Victoria découvre l'identité de sa pire ennemie. Entre Eden et Mohamed, Baya ne sait pas sur quel pied danser.

Mardi 12 août 2025 • Épisode 42

Lors du premier coaching d'Ophélia, un élève fait sensation. Au Studio, un nouvel élève fait sa rentrée in extremis... Victoria confronte enfin Max !

Mercredi 13 août 2025 • Épisode 43

Julian se noie dans son mensonge. Baya et Eden mettent les points sur les "i". Au Studio, un élève se fait remarquer...

Jeudi 14 août 2025 • Épisode 44

La pression monte pour Julian. Au Studio, Victoria et Joël sont mis à l'épreuve. En coaching, Jacob vole malgré lui la vedette.

Vendredi 15 août 2025 • Épisode 45

Au pied du mur, Julian envoie tout valser. Florence rend un verdict inattendu ! En coaching, Noah et Tess sont prêts à en découdre.