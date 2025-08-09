"Camping Paradis - Les Bleus à la Réunion" à revoir sur TF1 lundi 11 août 2025 (vidéo)

Lundi 11 août 2025 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir l'épisode « Les Bleus à la Réunion » de la série "Camping Paradis" avec Laurent Ournac et Rebecca Hampton en Guest.

L'histoire en quelques lignes...

L’équipe du Camping Paradis délaisse le sable de la Méditerranée pour celui de L'océan Indien, dans un beau resort de l’Île de la Réunion.

En effet, monsieur Parizot ne pouvait pas marier son fils Max sans la présence de ses (seuls) amis ! Afin que les noces se déroulent en temps et en heure dans une atmosphère de concorde familiale, nos Bleus vont devoir rapprocher les Parizot père et fils, devenus des étrangers l’un pour l’autre mais également, mettre au jour les non-dits toxiques entre la mariée et sa mère…

Humour et amour sous le soleil flamboyant de La Réunion, voilà le programme festif et plein d’émotions de ce voyage qu’aucun des protagonistes ne sera prêt à oublier.

Un épisode de Laurent Mondy réalisé par Laurent Ournac.

Avec : Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Rebecca Hampton (Delphine Rivière), Quentin Thébault (Max), Patrick Paroux (Parizot), Léa Swan (Victoire), Maximilien Fussen (Jeff), Thomas Velia (Raff), Yoanna Atchama (Lucie), Raïyana Thalassia (Théa), Mathieu Boyer (Lyam), Marly Marka (Jules), Alex Gador (Achille), Nans Gourgousse (Ghislain Damour), Jean-Luc Trules (Le Maire), Délixia Perrine (La Tisanière), Guillaume Boutellier (Employé Hôtel), Christelle Suzanne (Femme Label Vert Nature), Ken Eind (Homme Label Vert Nature).

Avec la participation de : Wilfrid Themyr (Vendeur Marché).