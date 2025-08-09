Résumé des 6 épisodes de "Meurtres au paradis" rediffusés sur France 2 lundi 11 août 2025

Lundi 11 août 2025 à partir de 21:10, France 2 rediffusera six épisodes de la série "Meurtres au paradis".

Meurtres mystérieux et intrigues déroutantes pour cette série policière sous ambiance tropicale.

21:10 Épisode 10x05 & 10x06 Pacte avec le diable

Pasha Verdinikov, un pianiste célèbre, est retrouvé mort dans sa villa, d'une balle dans l'abdomen. L'inspecteur Parker est convaincu qu'on a maquillé la scène de crime en cambriolage et que le mobile est ailleurs. Mais les quatre personnes qui se trouvaient dans la maison à l'heure du crime ont un alibi. L'affaire se corse quand Neville découvre que la victime avait tracé deux lettres avec son sang : A et S. Qui est donc cette mystérieuse personne désignée par la victime et pourquoi quelqu'un a fait disparaître cette preuve ?

22:05 Épisode 10x07 Partie de pêche

Une bande de copains vient à Sainte-Marie fêter l'enterrement de vie de garçon de l'un des leurs, un vicomte anglais qui s'apprête à faire un mariage très médiatisé. Ils s'offrent ainsi une partie de pêche à bord du Midnight Rambler. Après une soirée très arrosée, les garçons se réveillent avec la gueule de bois, en pleine mer, alors que sur une plage à quelques kilomètres de là, Skip Marsden le capitaine du bateau, est retrouvé mort, un harpon planté en pleine poitrine…

00:05 Épisode 10x08 Amnésie

Un homme se présente au poste de police d'Honoré en déclarant avoir tué sa meilleure amie Gardenia Dujon, fondatrice de "Fallen Tree" une société de cosmétiques florissante. Le problème, c'est qu'il ne se souvient de rien et surtout pas de la raison pour laquelle il serait passé à l'acte. Neville doute de la culpabilité de cet homme mais doit l'incarcérer. Il continue néanmoins d'enquêter sur les autres protagonistes : un ancien employé maître-chanteur, un mari jaloux et frustré par la réussite de sa femme, et la fille de la victime, une jeune femme très en colère…

01:15 Épisode 10x03 Jackpot

Gavin et Cherry, un couple de britanniques qui s'est installé à Sainte-Marie après avoir gagné à la loterie, reçoivent leur amis Danielle et Craig, qu'ils n'ont pas vu depuis des années. Lorsque que Danielle retrouve Cherry pour aller au spa, elle la découvre morte sur la pelouse de leur maison paradisiaque. Mais alors qu'elle appelle son mari Craig, le tueur, qui est toujours sur place, l'assomme. À son réveil, le cadavre de Cherry a disparu…

02:10 Épisode 10x04 Enquête sous perfusion

L'inspecteur Neville Parker est hospitalisé, suite à choc anaphylactique provoqué par une piqûre de mouche des sables. Lors de sa première nuit sur place, son infirmière Dena Johnson, meurt, après s'être enfermée dans son bureau. Tous les indices font penser à un suicide, mais un détail gêne l'inspecteur, qui ne peut s'empêcher de trouver cette mort suspecte. Le commandant Patterson l'ayant relevé de ses fonctions le temps de son hospitalisation, Neville décide de mener l'enquête depuis son lit...