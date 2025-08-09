Les résumés de "Ici tout commence" du 11 au 15 août 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 11 au 15 août 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 11 août 2025 • Épisode 1238

Entre Jasmine et Julia, le courant passe bien. Face à Teyssier, Rose et Clotilde tombent des nues. Avec Bérénice, Carla tire la couverture à elle.

Mardi 12 août 2025 • Épisode 1239

Face à Julia, Claire et Olivia accusent le coup. À l'Institut, Tom offre ses services à Rose. De son côté, Carla ouvre les yeux sur Bérénice.

Mercredi 13 août 2025 • Épisode 1240

Au Résonance, Claire veut en mettre plein la vue. Sur la plage, Léonard voit rouge. Grâce à Rose, Teyssier redresse la barre.

Jeudi 14 août 2025 • Épisode 1241

En dégustation, Leroy en fait des tonnes. Au café, Zoé et Lionel mettent en place le "système Lanneau". À la plage, Léonard prend Maya au dépourvu.

Vendredi 15 août 2025 • Épisode 1242

Au Résonance, Rose gaffe auprès de Jasmine. Face à Lionel et Zoé, Jude remet les pendules à l'heure. À l'Institut, Pénélope déroule le tapis rouge.