"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 11 au 15 août 2025 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 11 au 15 août 2025.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 11 août 2025 • Épisode 1724

Tandis que Noura fait la connaissance du nouvel ami de Pablo, l’infiltration d’Akim prend une tournure dramatique.

Mardi 12 août 2025 • Épisodes 1725

Margot découvre la vérité sur l’opération de police : va-t-elle pardonner à sa sœur ? Quant à Ulysse, il voit son rendez-vous tourner au cauchemar.

Mercredi 13 août 2025 • Épisode 1726

Elisabeth se voit offrir une opportunité inattendue pour ses affaires. Quant à Pascal, ses problèmes font ressurgir de douloureux souvenirs pour Catherine.

Jeudi 14 août 2025 • Épisode 1727

Thaïs n’accepte pas d’avoir été manipulée. De son côté, Ulysse est en plein dilemme face à Bilal.

Vendredi 15 août 2025 • Épisode 1728

Pascal annonce une mauvaise nouvelle à Catherine. De son côté, Pablo a besoin d’argent, et son ami Niels a justement un plan à lui proposer…