"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 11 au 15 août 2025 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 11 août 2025 • Épisode 1724
Tandis que Noura fait la connaissance du nouvel ami de Pablo, l’infiltration d’Akim prend une tournure dramatique.
Mardi 12 août 2025 • Épisodes 1725
Margot découvre la vérité sur l’opération de police : va-t-elle pardonner à sa sœur ? Quant à Ulysse, il voit son rendez-vous tourner au cauchemar.
Mercredi 13 août 2025 • Épisode 1726
Elisabeth se voit offrir une opportunité inattendue pour ses affaires. Quant à Pascal, ses problèmes font ressurgir de douloureux souvenirs pour Catherine.
Jeudi 14 août 2025 • Épisode 1727
Thaïs n’accepte pas d’avoir été manipulée. De son côté, Ulysse est en plein dilemme face à Bilal.
Vendredi 15 août 2025 • Épisode 1728
Pascal annonce une mauvaise nouvelle à Catherine. De son côté, Pablo a besoin d’argent, et son ami Niels a justement un plan à lui proposer…