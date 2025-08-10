Les résumés de la série "Nouveau Jour" du 11 au 15 août 2025 sur M6

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Nouveau Jour" diffusée à 20:35 sur M6 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 11 au 15 août 2025.

L'histoire en quelques lignes...

Après la disparition en mer de Lucien Bartoli, propriétaire du joli 4 étoiles de la ville, sa fille ainée Louise a repris l'hôtel. Cela attise les tensions avec ses frère et sœur Tarek et Audrey, alors que la fratrie est déjà déchirée par un lourd secret de famille.

Le retour en ville de Théa, la fille d’Audrey, va totalement rebattre les cartes. Mais la véritable menace arrive plus tôt que prévu : le domaine devient la cible des attaques d’un étrange corbeau.

Lundi 11 août 2025 • Épisode 31

Une nouvelle déposition pousse la famille Maillol à enquêter, alors que des retrouvailles explosives se préparent. À l'hôtel, un jeu d'apparence innocente met Théa face à ses contradictions alors que Louise, elle, n'a pas d'autre choix que d'accepter son passé.

Mardi 12 août 2025 • Épisode 32

Un jeu dangereux de chantage entre Kim et Souad met leurs familles sur la piste d'une ultime révélation. Théa ne sait plus quoi faire face à une découverte bien embarrassante. De son côté, Aurèle doit faire face à une nouvelle donne.

Mercredi 13 août 2025 • Épisode 33

Une confrontation révèle l'implication de Souad dans un secret de famille bien gardé. Au club nautique, un vieux souvenir du passé de Frank met Adrian et Théa en porte-à-faux tandis qu'en cuisine, Loup enclenche son plan pour ressouder sa famille.

Jeudi 14 août 2025 • Épisode 34

Alors qu'elles sont rongées par la culpabilité, Kim et Souad se retrouvent dos au mur. Frank se livre à des confessions déchirantes sur son passé. À l'hôtel, Étienne essaie tant bien que mal de faire un pas vers son fils.

Vendredi 15 août 2025 • Épisode 35

L'heure est aux explications entre les familles Kamara et Bartoli, alors que l'un des leurs pourrait bien commettre l'irréparable. Pablo, de son côté, fait face à sa toute première crise sentimentale.