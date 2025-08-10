recherche
Séries

"OPJ - Mort en réserve", épisode inédit sur France 3 mardi 12 août 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 10 août 2025 262
"OPJ - Mort en réserve", épisode inédit sur France 3 mardi 12 août 2025

Mardi 12 août 2025 à 21:10, France 3 diffusera le sixième et dernier épisode de la 6ème saison inédite de la série "OPJ" avec Yaëlle Trulès dans le rôle de la commandant Clarissa Hoarau.

"OPJ" (Officiers de Police Judiciaire) est une série policière française qui se déroule sur l'île de La Réunion.

La série suit le quotidien et les enquêtes d'une équipe d'officiers de police judiciaire. Ils traitent un large éventail de crimes, allant des meurtres et agressions au trafic de drogue et aux violences domestiques, tout en naviguant dans le paysage social et culturel unique de l'île.

Épisode 6x06  Mort en réserve

Le corps d’Hélène Bertillon est retrouvé dans la réserve naturelle de l’étang Saint-Paul. Directrice d’une base nautique, elle était appréciée de tous.

L’enquête est menée en cosaisine police / gendarmerie. C’est peu dire que le capitaine Jackson Bellerose (Nathan Dellemme) développe une animosité animale envers le major Valentin Ferrot (François-Dominique Blin) sous le charme de la brigadière Kelly Kwate (Marielle Karabeu).

C’est alors qu’un second corps est découvert. Cause du décès : mort à cause d’une application installée sur son téléphone !

Guests de cet épisode : Kathy Packianathan (Alison Lougnon) et François-Dominique Blin (Valentin Ferrot).

Dernière modification le dimanche, 10 août 2025 12:27
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;L'amour est dans le pré&quot; : un zouk très chaud pour Gilles lors de son speed dating ! (vidéo)

"L'amour est dans le pré" : un zouk très chaud pour Gilles lors de son speed dating ! (vidéo)

10 août 2025 - 14:23

Sur le même thème..

Les résumés de la série &quot;Nouveau Jour&quot; du 11 au 15 août 2025 sur M6

Les résumés de la série "Nouveau Jour" du 11 au 15 août 2025 sur M6

10 août 2025 - 11:53

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

09 août 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL