"OPJ - Mort en réserve", épisode inédit sur France 3 mardi 12 août 2025

Mardi 12 août 2025 à 21:10, France 3 diffusera le sixième et dernier épisode de la 6ème saison inédite de la série "OPJ" avec Yaëlle Trulès dans le rôle de la commandant Clarissa Hoarau.

"OPJ" (Officiers de Police Judiciaire) est une série policière française qui se déroule sur l'île de La Réunion.

La série suit le quotidien et les enquêtes d'une équipe d'officiers de police judiciaire. Ils traitent un large éventail de crimes, allant des meurtres et agressions au trafic de drogue et aux violences domestiques, tout en naviguant dans le paysage social et culturel unique de l'île.

Épisode 6x06 • Mort en réserve

Le corps d’Hélène Bertillon est retrouvé dans la réserve naturelle de l’étang Saint-Paul. Directrice d’une base nautique, elle était appréciée de tous.

L’enquête est menée en cosaisine police / gendarmerie. C’est peu dire que le capitaine Jackson Bellerose (Nathan Dellemme) développe une animosité animale envers le major Valentin Ferrot (François-Dominique Blin) sous le charme de la brigadière Kelly Kwate (Marielle Karabeu).

C’est alors qu’un second corps est découvert. Cause du décès : mort à cause d’une application installée sur son téléphone !

Guests de cet épisode : Kathy Packianathan (Alison Lougnon) et François-Dominique Blin (Valentin Ferrot).