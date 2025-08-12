"Cry Wolf" : résumé des 4 derniers épisodes difusés sur Arte jeudi 14 août 2025

Jeudi 14 août 2025 à partir de 21:00, Arte diffusera les 4 derniers épisodes de "Cry Wolf", une mini-série Danoise qui raconte l'histoire d'une adolescente de 14 ans qui accuse son beau-père de violences envers elle.

Mensonges et vérités

Que se passe-t-il lorsqu’une adolescente porte de graves accusations à l’encontre de son beau-père et subit les remontrances d’une mère qui l’accuse de mentir ?

Drame familial perturbant porté par un casting impeccable, "Cry Wolf" s’empare d’un sujet très actuel en nous plongeant dans l’intimité d’une famille apparemment bien sous tous rapports. La série de Maja Jul Larsen met en lumière tous les ingrédients qui composent ces affaires si délicates : les non-dits, les tiraillements intimes, les conflits de loyauté, le chantage affectif et le poids de la justice qui s’abat sur celle qui accuse…Opposant les points de vue, notamment ceux des présumés victime et coupable, l’intrigue se charge peu à peu de nuages, jusqu’à semer le trouble.

Contraint de se fier à son instinct, l’assistant social Lars Madsen, brillamment interprété par Bjarne Henriksen (The Killing, Borgen) incarne à lui seul une question récurrente des dossiers de violences intrafamiliales : jusqu’à quel point faut-il croire la parole d’un enfant ?

20:55 Épisode 5

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux fragilise grandement Lars. Les rôles s’inversent : l’assistant social devient un pestiféré alors que Simon bénéficie de soutiens bienvenus. Lars poursuit néanmoins son enquête. Il parvient enfin à rencontrer le père biologique de Holly, qui fait des révélations surprenantes sur sa fille. Mais Lars continue à la protéger, envers et contre tout…

21:50 Épisode 6

Alors qu’une nouvelle réunion de la commission de l’enfance approche, l’avocate de Simon et Dea leur propose une solution radicale. Au sein de la famille, tous les coups semblent désormais permis : manipulations, menaces, pression psychologique… Comment Holly va-t-elle réagir ? La jeune fille se réfugie auprès du très attentionné Jonatan. Lars semble perdu et commence à douter de lui. Pour la première fois, il va à l’encontre de règles élémentaires de son métier…

22:45 Épisode 7

La réunion de la commission de l’enfance se prépare. Toujours plus proche de Jonatan, Holly est déstabilisée. Elle subit la pression de son petit frère, de sa mère, de son beau-père, de la justice, et même celle de Lars. Qui plus est, la jeune fille surprend une conversation qu’elle n’aurait jamais dû entendre. Les conséquences sont considérables…

23:40 Épisode 8

Un changement radical attend la famille. L’atmosphère est plus sombre que jamais ; la tension, permanente. Lars, lui, broie du noir et continue à se jouer des interdits. Un dernier événement va sceller les destins de Dea, Simon, Holly et Theo…