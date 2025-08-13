"Tropiques criminels" : résumé des 4 épisodes rediffusés vendredi 15 août sur France 2

Vendredi 15 août 2025 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de revoir les 4 premiers épisodes de la 3ème saison de la série "Tropiques criminels" avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye.

Cette série policière suit le duo improbable de deux enquêtrices aux personnalités radicalement opposées.

La commandante Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland), originaire de l'île, mais ayant fait carrière en métropole, elle est rigoureuse, méthodique et respecte scrupuleusement les procédures.

La capitaine Gaëlle Crivelli (Béatrice de La Boulaye), native de l'île, elle est impulsive, intuitive et n'hésite pas à s'affranchir des règles pour mener ses enquêtes.

Malgré leurs différences de caractère qui créent souvent des tensions, elles forment une équipe efficace et complémentaire pour résoudre des affaires de meurtres complexes. La série mélange habilement les enquêtes criminelles avec l'exploration de la culture martiniquaise, tout en suivant l'évolution de la vie personnelle et des relations familiales des deux héroïnes.

21:10 Épisode 3x01 Case-Pilote

Paniquée et débordée par les événements, Gaëlle arrive en retard à son mariage. Pendant la cérémonie, le commissaire Etcheverry est averti par téléphone que le corps sans vie d'un plongeur a été découvert sur une plage par des promeneurs. Tandis que le policier tente de temporiser, Gaëlle, elle, s'emballe. Elle interrompt la maire, embrasse Baptiste et se précipite dans sa voiture pour débuter l'enquête au plus tôt. La victime faisait partie d'un groupe de marginaux qui font des fêtes sur la plage et ne vivent que pour la plongée. L'enquête amène les forces de l'ordre vers un restaurateur obligé de faire la mule pour des trafiquants de drogue, pour éviter la faillite de son établissement...

22:05 Épisode 3x02 Les trois-Ilets

Gaëlle vient témoigner lors d'un procès lié à une enquête criminelle qu'elle a menée avant l'arrivée de Mélissa. L'accusée meurt pendant son témoignage, empoisonnée. L'enquête s'intéresse à sa victime, son ex-mari, propriétaire du golf des Trois-Ilets, sur lequel elle a tiré et qui est aujourd'hui dans une chaise roulante. Mélissa en vient vite à penser que ce dernier est un pervers narcissique...

23:00 Épisode 3x03 Gros raisins

Un matin, alors qu'ils sont encore à la maison, Chloé révèle à Lucas qu'elle va rompre avec Aaron. Celui-ci arrive justement et, à l'annonce de la rupture, gifle la jeune fille. Pour protéger sa soeur, Lucas repousse Aaron qui tombe et se blesse à la tête. Paniqués, les deux adolescents appellent le Samu et préviennent leur mère, qui est en route vers une scène de crime. La victime, un homme tué d'un coup porté à la carotide, a été retrouvée sur une plage. Il est presque totalement nu et ses vêtements ont été brûlés. Il est établi rapidement que le défunt participait au concours de Monsieur Martinique. Mélissa et Gaëlle se rendent à l'hôtel ou l'événement est organisé par Sandra Gauthier, une femme à la personnalité toxique...

23:50 Épisode 3x04 La Trinité

Une femme est retrouvée morte, après avoir visiblement ingéré une dose importante de datura, une plante hallucinogène et toxique dotée de magnifiques fleurs en forme de trompette. Tout indique qu'elle suivait une cure dans une clinique de luxe spécialisée dans les addictions. Sainte-Rose et Crivelli sont chargées de mener l'enquête. Cette dernière semble peiner, de son côté, à concilier vie professionnelle et sentimentale, sous l'œil attentif de sa coéquipière...