"Commissaire Montalbano - La méthode Catalanotti" sur France 3 dimanche 17 août 2025

Dimanche 28 août à 21:05, France 3 vous proposera de revoir un épisode de la série “Commissaire Montalbano” : « La méthode Catalanotti ».

Né de la plume d'Andrea Camilleri (décédé en 2019), et interprété par Luca Zingaretti, le Commissaire Montalbano revient dans un ultime épisode, avec, pour le seconder, les acteurs qui ont fait de la série un succès : Cesare Bocci dans le rôle de Mimì Augello, Peppino Mazzotta dans celui de Fazio et Angelo Russo dans celui de l'inégalable Catarella.

L'histoire en quelques lignes...

Le commissaire Montalbano est réveillé en pleine nuit par l'inspecteur Augello, qui dit avoir vu un homme mort dans l'appartement situé en-dessous de celui de sa maîtresse. Le problème, c'est qu'il ne peut révéler l'existence de ce cadavre sans compromettre sa carrière et son mariage.

Le lendemain, l'affaire semble réglée, puisque le Commissaire et son adjoint sont appelés sur les lieux d'un meurtre.

Mais l'adresse n'est pas du tout celle indiquée par Augello pour son mort ! Chose encore plus étrange, lorsqu'ils se rendent dans le bon appartement, Augello découvre que la victime ressemble comme deux gouttes d'eau à son premier cadavre.

Le commissaire Montalbano va donc devoir élucider deux meurtres d'un coup, tout en protégeant son ami…