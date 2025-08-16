Les résumés de "Plus belle la vie" du 18 au 22 août 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 18 au 22 août 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 18 août 2025 • Épisode 400

Alors que le temps presse pour sauver le bar, un autre Mistralien décide de passer à l'action. Idriss fait face à une situation inattendue qui vient bouleverser ses plans. Riva s'investit peut-être trop dans un événement à venir, quitte à en oublier l'essentiel.

Mardi 19 août 2025 • Épisode 401

Le temps est compté pour nos Mistraliens, arriveront-ils à résoudre une ultime énigme ? Jules se lance dans un nouveau projet et sollicite l'aide d'Apolline. Blanche est forcée de confronter Hector après une découverte angoissante.

Mercredi 20 août 2025 • Épisode 402

L'enquête de Thomas et de ses pairs est mise à mal par des mesures drastiques venues du commissariat. Jules pense avoir trompé son monde, mais sans succès. Au cabinet médical, le retour d'un médecin provoque le départ d'un autre...

Jeudi 21 août 2025 • Épisode 403

C'est la dernière ligne droite pour l'équipe du Mistral, mais Djawad semble hésiter. Le compte à rebours est enclenché pour le reste de l'équipe qui se donne à fond, c'est maintenant ou jamais ! Cependant, un nouvel imprévu risque de mettre à mal l'ensemble de l'opération.

Vendredi 22 août 2025 • Épisode 404

Alors qu'elle se pensait sortie d'affaire, l'équipe du Mistral n'est finalement pas au bout de ses peines. De son côté, Idriss doit rattraper le temps perdu avec une personne qui lui est chère. C'est l'heure du procès d'intention pour Vanessa, alors que Blanche et Ophélie décident de la confronter.