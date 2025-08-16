Les résumés de "Tout pour la lumière" du 18 au 22 août 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Tout pour la lumière" diffusée à 18:00 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 18 au 22 août 2025.

"Tout pour la lumière" suit Victoria, une chanteuse qui revient à La Ciotat suite au coma de sa mère. Elle découvre les Studios Lumière, où de jeunes talents chantent et dansent.

Victoria renoue avec ses racines et sa passion, confrontée aux secrets familiaux et aux défis artistiques...

Lundi 18 août 2025 • Épisode 46

Seul contre tous, la détresse de Julian déborde. Florence joue sa dernière carte. Mohamed se retrouve dans de beaux draps...

Mardi 19 août 2025 • Épisode 47

Le mensonge de Julian s'effrite. Florence, quant à elle, confronte ses démons. Opération gendre idéal pour Mohamed...

Mercredi 20 août 2025 • Épisode 48

Julian révèle la vérité au grand jour ! Victoria passe un deal très spécial avec un élève... En coaching avec Ali, des binômes sont mis à rude épreuve.

Jeudi 21 août 2025 • Épisode 49

Ophélia met de l'eau dans son vin. Au Studio, l'équipe recherche un remplaçant en urgence ! De son côté, Marc révèle enfin ses intentions...

Vendredi 22 août 2025 • Épisode 50

Julian délivre un véritable chant du cygne. Au Studio, Florence défend Marina bec et ongles. Iris voit ses espoirs se briser.