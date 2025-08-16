Inédit de "Camping Paradis" lundi 18 août 2025 sur TF1 avec Véronique Jannot en guest

Lundi 18 août 2025 à 21:10, TF1 diffusera un épisode inédit de la série "Camping Paradis" dans lequel Laurent Ournac accueille en guest Véronique Jannot.

Grain de sable au Paradis

Aujourd'hui, Tom a du vague à l'âme : Stéphanie a décidé de mettre fin à leur relation. Heureusement, l'amitié que lui témoignent Audrey, Xavier, André, et même monsieur Parizot l'aide à surmonter cette épreuve ! Et puis, l'effervescence au Camping Paradis avec le concours de château de sable le ramène tout de suite au concret... Concours que Monsieur Parizot a bien l'intention de le remporter !

Fraichement séparés, Martin et Lydia Pasquier, ont chacun déjà retrouvé un nouveau partenaire qui les accompagne cet été au camping. Mais cela ne fait pas les affaires de leur fille, Rose qui aimerait que le courant passe encore entre ses parents. Elle va donc tenter de recoller les morceaux lors du concours de châteaux de sable !

De son côté, Pauline Champlain, une architecte hyperactive, débarque au camping pour convaincre Madeleine, retraitée, de lui vendre sa maison. Mais cette dernière ne veut céder son bien qu'à un couple avec des projets d'avenir. Pauline a bien une idée en tête, mais encore faut-il que Cyril, son assistant, soit partant...

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Véronique Jannot (Madeleine), Sabine Perraud (Lydia), Patrick Paroux (Parizot), Nicolas Carpentier (Jonathan), Claire-Lise Lecerf (Amélie), Michaël Maïno (Martin), Elisa de Lambert des Granges (Rose), Célia Diane (Pauline), Augustin Bonhomme (Cyril).