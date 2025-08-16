"L'art du crime" : l'épisode « Danse de sang » revoir sur France 2 lundi 18 août 2025

Lundi 18 août 2025 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir l'épisode « Danse de sang » de la série "L'art du crime" avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim.

Antoine Verlay, ancien policier de la brigade criminelle, et Florence Chassagne, historienne de l'art, mènent conjointement des enquêtes au sein de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC).

Quand le monde de l’art devient le terrain de jeu des criminels, ce duo pourtant mal assorti fait des miracles...

Épisode 4x02 Danse de sang

Antoine et Florence doivent élucider le meurtre d'une riche collectionneuse, grande amie de Pierre Chassagne, passionnée de Camille Claudel.

Tandis que l'enquête les entraîne jusqu'au musée Rodin, tous les indices ramènent à la douloureuse histoire d'amour que Camille Claudel a connue avec Auguste Rodin.

L'amour blessé peut-il rendre fou au point de tuer ? Serait-ce la clé de l'énigme ?...

Avec : Nicolas Gob, Eléonore Bernheim, Philippe Duclos, Benjamin Egner, Dounia Coesens, Salomé Partouche, Nicolas Wanczycki, Zuri François, Sara Mortensen, Bruno Solo, Julie-Anne Roth, Alexis Loret.