recherche
Séries

Les résumés de "Ici tout commence" du 18 au 22 août 2025 sur TF1

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 16 août 2025 79
Les résumés de "Ici tout commence" du 18 au 22 août 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 18 au 22 août 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 18 août 2025 Épisode 1243

Sur les réseaux du Résonance, Jasmine trouve un fil rouge. Pour Loup, Clotilde suit le courant. De son côté, Maya décide de prendre le large.

Mardi 19 août 2025 Épisode 1244

Pour l'inauguration, tout passe sous le nez de Jasmine et Julia. En cuisine, Loup et Clotilde font d'une pierre deux coups. Avec Angèle, Stanislas coupe la poire en deux.

Mercredi 20 août 2025 Épisode 1245

Face à Teyssier, Jasmine vend sa salade. À l'Institut, Ninon pousse Mattéo à bout. De son côté, Gaëtan a une idée derrière la tête.

Jeudi 21 août 2025 Épisode 1246

Chez Jim, Julia se tient à carreaux. Aux Olympiades, Ninon en fait trop. Avec Lionel, Emi fait chou blanc.

Vendredi 22 août 2025 Épisode 1247

Au Résonance, Claire et Olivia découvrent le pot aux roses. À l'Institut, Pénélope et Mattéo roulent Gary dans la farine. En service, Emi tente de garder la tête froide.

Dernière modification le samedi, 16 août 2025 13:09
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

Le film &quot;Barry Seal : American Traffic&quot; avec Tom Cruise rediffusé sur France 3 lundi 18 août 2025 (vidéo)

Le film "Barry Seal : American Traffic" avec Tom Cruise rediffusé sur France 3 lundi 18 août 2025 (vidéo)

16 août 2025 - 12:57

Sur le même thème..

&quot;L'art du crime&quot; : l'épisode « Danse de sang » revoir sur France 2 lundi 18 août 2025

"L'art du crime" : l'épisode « Danse de sang » revoir sur France 2 lundi 18 août 2025

16 août 2025 - 12:47

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 16 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 16 août 2025 sur TF1, les reporta…

15 août 2025 - 21:14 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL