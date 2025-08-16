Les résumés de "Ici tout commence" du 18 au 22 août 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 18 au 22 août 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 18 août 2025 • Épisode 1243

Sur les réseaux du Résonance, Jasmine trouve un fil rouge. Pour Loup, Clotilde suit le courant. De son côté, Maya décide de prendre le large.

Mardi 19 août 2025 • Épisode 1244

Pour l'inauguration, tout passe sous le nez de Jasmine et Julia. En cuisine, Loup et Clotilde font d'une pierre deux coups. Avec Angèle, Stanislas coupe la poire en deux.

Mercredi 20 août 2025 • Épisode 1245

Face à Teyssier, Jasmine vend sa salade. À l'Institut, Ninon pousse Mattéo à bout. De son côté, Gaëtan a une idée derrière la tête.

Jeudi 21 août 2025 • Épisode 1246

Chez Jim, Julia se tient à carreaux. Aux Olympiades, Ninon en fait trop. Avec Lionel, Emi fait chou blanc.

Vendredi 22 août 2025 • Épisode 1247

Au Résonance, Claire et Olivia découvrent le pot aux roses. À l'Institut, Pénélope et Mattéo roulent Gary dans la farine. En service, Emi tente de garder la tête froide.