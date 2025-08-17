Les résumés de la série "Nouveau Jour" du 18 au 22 août 2025 sur M6

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Nouveau Jour" diffusée à 20:30 sur M6 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 18 au 22 août 2025.

L'histoire en quelques lignes...

Après la disparition en mer de Lucien Bartoli, propriétaire du joli 4 étoiles de la ville, sa fille ainée Louise a repris l'hôtel. Cela attise les tensions avec ses frère et sœur Tarek et Audrey, alors que la fratrie est déjà déchirée par un lourd secret de famille.

Le retour en ville de Théa, la fille d’Audrey, va totalement rebattre les cartes. Mais la véritable menace arrive plus tôt que prévu : le domaine devient la cible des attaques d’un étrange corbeau.

Lundi 18 août 2025 • Épisode 36

Un ultime sacrifice pousse Souad et Kim dans leurs retranchements. À l'hôtel, Magalie ne laisse rien au hasard pour son grand retour. Louise, plus vulnérable que jamais, doit faire face à une terrible nouvelle.

Mardi 19 août 2025 • Épisode 37

Frank, en pleine crise, est en proie au doute après une découverte macabre. Louise essaie tant bien que mal de compter sur les siens. Pablo fait la rencontre de Déborah, qui essaie de l'aider au mieux.

Mercredi 20 août 2025 • Épisode 38

Frank est rongé par la colère et le chagrin face à une famille Bartoli qui se délite. Pablo ignore les conseils de Déborah et multiplie les gaffes.

Jeudi 21 août 2025 • Épisode 39

L'obsession de Frank prend une nouvelle ampleur. De son côté, Sofia emploie les grands moyens pour reconstruire sa famille. À la salle de sport, Déborah doit remonter le moral de Pablo.

Vendredi 22 août 2025 • Épisode 40

Une affaire d'héritage met Frank sur la piste d'une découverte macabre. Tarek et Souad doivent prendre les décisions qui s'imposent pendant que Riyad est, lui, en pleine crise professionnelle.