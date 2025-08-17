recherche
"S.W.A.T." saison 7, résumé des 3 épisodes diffusés sur TF1 mardi 19 août 2025 (vidéo)

dimanche 17 août 2025
"S.W.A.T." saison 7, résumé des 3 épisodes diffusés sur TF1 mardi 19 août 2025 (vidéo)

Mardi 19 août 2025 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de la 7ème saison inédite de "S.W.A.T.". Voici les résumés des trois premiers épisodes qui seront diffusés mardi soir.

La série "S.W.A.T." suit le quotidien d'une unité d'élite des forces de police de Los Angeles (Special Weapons And Tactics).

L'intrigue se concentre sur le sergent Daniel "Hondo" Harrelson, un ancien Marine originaire du sud de Los Angeles.

21:10 Épisode 7x01 Une promesse en l'air

Hondo est encore hanté par le visage de Verdugo, un tueur qu'il n'a pas pu arrêter dix ans auparavant. Or, ce dernier vient d'être interpellé au Mexique et le S.W.A.T. dépêche une équipe sur place pour encadrer son extradition vers les Etats-Unis. L'accueil à Mexico City est chaleureux. Powell, Hondo et Hicks pensent rester 24 heures sur place.

Mais rien ne se passe comme prévu : la fille de la victime de Verdugo a fait le déplacement elle aussi et le tueur a un plan pour échapper à son sort...

22:00 Épisode 7x02 Le pire des scénarios

Fatigués d'attendre Powell dans le hall de l'hôtel, Hondo et Hicks montent voir dans sa chambre et découvrent qu'il lui est arrivé quelque chose. Hicks pense que Gabriel est impliqué et malgré ses dénégations, il décide de le prendre en filature. Le policier suspect parvient à échapper aux hommes du S.W.A.T., non sans leur avoir donné la preuve de sa culpabilité.

Grace à Tan et Deacon qui, depuis Los Angeles, mènent leur enquête sur le passé de Gabriel, Hondo comprend que celui-ci a volé la bombe à vide de Verdugo afin de la vendre et qu'il a enlevé Powell quand elle a découvert le trafic. Celle-ci réussit à échapper à Gabriel et se met en quête de la bombe en prenant soin de laisser derrière elle des indices qui guideront ses équipiers...

22:50 Épisode 7x03 Le code d'honneur

Des yakuzas débarquent à Los Angeles à la recherche de personnes ayant quitté le Japon pour démarrer une nouvelle vie. L'équipe du SWAT va tenter de les stopper et de savoir ce que cache cette histoire.

Parallèlement, dans le cadre de son travail, Michelle doit faire face à des accusations de corruption.
