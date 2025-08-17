"OPJ" : résumé des 4 épisodes rediffusés sur France 3 mardi 19 août 2025

Mardi 19 août 2025 à partir de 21:10, France 3 rediffusera les 4 premiers épisodes de la 5ème saison de la série "OPJ" avec Yaëlle Trulès dans le rôle de la commandant Clarissa Hoarau.

"OPJ" (Officiers de Police Judiciaire) est une série policière française qui se déroule sur l'île de La Réunion.

La série suit le quotidien et les enquêtes d'une équipe d'officiers de police judiciaire. Ils traitent un large éventail de crimes, allant des meurtres et agressions au trafic de drogue et aux violences domestiques, tout en naviguant dans le paysage social et culturel unique de l'île.

21:10 Épisode 4x01 & 4x02 Double dame

Un officier de police à la retraite a été assassiné chez lui. Sa réputation d’intégrité professionnelle est mise en doute par des découvertes insolites à son domicile.

C’est parce que la victime était un flic qu’elle admire que la commandant de police Clarissa Hoarau veut absolument diriger l’enquête. Quitte à se mettre sous l’autorité du juge d’instruction Lison Desmartin (Cécile Rebboah)... Les deux vieilles copines fâchées à mort depuis vingt ans envisagent néanmoins de travailler ensemble. Elles décideront aussi de soutenir une victime dans une autre affaire que Lison instruit.

Noam Simplon (Lucas Ivoula), un jeune qui a perdu sa mère dans un féminicide, devient de plus en plus nerveux à l’approche du procès de son père.

23:00 Épisode 4x03 & 4x04 Noces de sang

Après une semaine de vacances à la Réunion, César Narbonne (Lannick Gautry) s’apprête à quitter son hôtel pour l’aéroport quand il est interpelé avec sa famille par la brigade criminelle. Un employé a été retrouvé mort dans la chambre de son fils, la carotide tranchée !

Pour la Commandant Clarissa Hoarau, l’affaire est sensible, surtout lorsqu’elle comprend que le père de l’adolescent soupçonné de meurtre est de la maison : il s’agit du commissaire César Narbonne de la BRI de Lyon !

César va tout faire pour innocenter son fils tout en continuant d'essayer de prouver à sa femme Francia (Armelle Deutsch) qu’il est un mari attentif et amoureux…