"Astrid et Raphaëlle" : résumé des épisodes rediffusés sur France 2 mercredi 20 août 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 18 août 2025 153
"Astrid et Raphaëlle" : résumé des épisodes rediffusés sur France 2 mercredi 20 août 2025

Mercredi 20 août 2025 à partir de 21:10, France 2 rediffusera deux épisodes de la série "Astrid et Raphaëlle" avec Lola Dewaere et Sara Mortensen.

Cette série policière met en scène un duo d'enquêtrices que tout oppose.

Raphaëlle Coste (Lola Dewaere) est une commandante de police impulsive, pleine d'énergie et peu conventionnelle dans ses méthodes.

Astrid Nielsen (Sara Mortensen) est une archiviste autiste Asperger pour la police judiciaire. Discrète et d'une mémoire exceptionnelle, elle possède un sens du détail et une logique qui font d'elle une ressource inestimable pour les enquêtes.

21:10 Épisode 3x05 Témoin

Astrid et Raphaëlle enquêtent de conserve sur un crime commis en pleine gare du Nord, à Paris, dont le seul témoin est le fils de la victime, un jeune garçon autiste. Cet élément pourrait-il aider Astrid à communiquer de façon privilégiée avec l'enfant ou au contraire condamnera-t-il définitivement les investigations des deux femmes ?...

22:00 Épisode 3x06 Sang d'or

Un photographe à la mode est retrouvé mort avec un pieu dans le cœur. Les deux enquêtrices ont passé l'âge de croire aux histoires de vampires et pourtant l'affaire semble être liée au sang de la victime.

Dernière modification le lundi, 18 août 2025 11:15
Publié dans Séries, Mercredi
Suivez nous...

