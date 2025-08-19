La première saison de "Wolf Hall" rediffusée sur Arte jeudi 21 août 2025

Jeudi 21 août 2025 à partir de 20:55, Arte rediffusera les trois premiers épisodes de la première saison de "Wolf Hall", une minisérie qui retrace l’ascension fulgurante de Thomas Cromwell, éminence grise du roi d’Angleterre Henri VIII.

La première saison de la série "Wolf Hall" se concentre sur l'ascension de Thomas Cromwell, le fils d'un forgeron brutal, qui devient un des hommes les plus puissants d'Angleterre.

L'intrigue principale tourne autour de la quête du roi Henri VIII pour annuler son mariage avec Catherine d'Aragon afin d'épouser Anne Boleyn et d'avoir un héritier mâle.

20:55 Épisode 1 Jeux de dupes

1529. Le roi Henri VIII tente d’obtenir l’annulation de son mariage avec Catherine d’Aragon, coupable de n’avoir pu lui donner un héritier mâle. Rendu responsable de l’enlisement des négociations avec Rome, le cardinal Wolsey est démis de ses fonctions de lord-chancelier et remplacé par Thomas More. Thomas Cromwell, avocat et homme de confiance du prélat, refuse de l’abandonner. Il rend visite à Anne Boleyn, la favorite d’Henri, qui brûle d’impatience de monter sur le trône, et décroche une entrevue avec le roi.

22:00 Épisode 2 Cromwell, le bien aimé

Décembre 1529. Anne et son oncle, le duc de Norfolk, font pression pour que Wolsey soit exilé dans le nord du royaume. Cromwell, qui s’est rapproché de Johane, la sœur de sa défunte épouse, continue d’œuvrer pour le retour en grâce du cardinal. Après un nouveau tête-à-tête, le roi, terrorisé par le fantôme de son frère, le fait appeler en pleine nuit. Le lendemain, Cromwell apprend le décès de son protecteur, survenu lors de son convoi jusqu’à la tour de Londres. Nommé par la suite conseiller du roi, il jure de venger le cardinal.

23:00 Épisode 3 La reine Anne

1531. Sous l’influence de Cromwell, Henri se revendique chef suprême de l’Église d’Angleterre. Thomas More, engagé dans une chasse aux hérétiques, menace le conseiller du roi, dont il soupçonne les liens avec le réformateur William Tyndale. Le divorce royal est mis en péril par Harry Percy, qui affirme être marié à Anne. Cromwell prend les choses en main et use de ses relations avec les sœurs Boleyn pour obtenir le poste de gardien de la Maison des joyaux. Lors d’une rencontre à Calais avec François Ier, Henri et Anne se marient en secret.

Les trois derniers épisodes seront diffusés jeudi 28 août 2025 à partir de 20:55 sur Arte.