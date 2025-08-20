"Tropiques criminels" : résumé des 6 épisodes rediffusés vendredi 22 août sur France 2

Vendredi 22 août 2025 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de revoir les 6 épisodes de la série "Tropiques criminels" avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye.

Cette série policière suit le duo improbable de deux enquêtrices aux personnalités radicalement opposées.

La commandante Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland), originaire de l'île, mais ayant fait carrière en métropole, elle est rigoureuse, méthodique et respecte scrupuleusement les procédures.

La capitaine Gaëlle Crivelli (Béatrice de La Boulaye), native de l'île, elle est impulsive, intuitive et n'hésite pas à s'affranchir des règles pour mener ses enquêtes.

Malgré leurs différences de caractère qui créent souvent des tensions, elles forment une équipe efficace et complémentaire pour résoudre des affaires de meurtres complexes. La série mélange habilement les enquêtes criminelles avec l'exploration de la culture martiniquaise, tout en suivant l'évolution de la vie personnelle et des relations familiales des deux héroïnes.

21:10 Épisode 3x05 Chateauboeuf

Un prêtre est assassiné. Rapidement, les investigations amènent Melissa Sainte-Rose et Gaëlle Crivelli à enquêter sur le parcours d'une religieuse qui se révèle être une ex-braqueuse. Elle a purgé sa peine de prison, mais l'argent du casse est toujours resté introuvable. S'agit-il du même argent que la victime distribuait très généreusement autour d'elle ? Comme dit le dicton : "Bien mal acquis ne profite jamais"...

22:00 Épisode 3x06 Ducos

Un dorlis, une créature fantastique du folklore antillais, circulerait-il sur l'île et aurait-il assassiné Sophie, une jeune journaliste, vidéaste passionnée par l'occulte, qui justement s'intéressait aux croyances populaires et aux maisons hantées ? Melissa et Gaëlle s'interrogent sur le rôle trouble joué par une voyante dans cette étrange affaire...

22:55 Épisode 3x07 La baie des Anglais

Une jeune militaire est assassinée lors d'une manoeuvre d'entraînement. Elle venait de s'engager dans la marine. Cherchait-elle à fuir l'île ? Ou a-t-elle été tuée parce qu'une femme dans la marine, ce n'est pas encore accepté par tout le monde ? Sainte-Rose et Crivelli s'emparent toutes deux de l'enquête. Leurs investigations les entraînent sur un terrain quelque peu miné, sur lequel elles opèrent dans des conditions délicates...

23:50 Épisode 3x08 Saint-Anne

Lucas, le fils de Mélissa, est pris pour cible. Il est laissé pour mort après qu'un homme lui a tiré dessus. Mélissa est évidemment dessaisie de l'enquête, mais elle continue malgré tout, avec la fougue et la brusquerie d'une femme blessée, de chercher qui a pu vouloir tuer son fils. Elle découvre que, pour avoir de l'argent, ce dernier participait à une vaste escroquerie. Est-ce la raison de sa mort ? Crivelli, sans surprise, tente de l'aider au mieux dans sa démarche tout en tentant d'éviter les conséquences de ses initiatives désordonnées...

00:40 Épisode 3x01 Case-Pilote

Paniquée et débordée par les événements, Gaëlle arrive en retard à son mariage. Pendant la cérémonie, le commissaire Etcheverry est averti par téléphone que le corps sans vie d'un plongeur a été découvert sur une plage par des promeneurs. Tandis que le policier tente de temporiser, Gaëlle, elle, s'emballe. Elle interrompt la maire, embrasse Baptiste et se précipite dans sa voiture pour débuter l'enquête au plus tôt. La victime faisait partie d'un groupe de marginaux qui font des fêtes sur la plage et ne vivent que pour la plongée. L'enquête amène les forces de l'ordre vers un restaurateur obligé de faire la mule pour des trafiquants de drogue, pour éviter la faillite de son établissement...

01:35 Épisode 3x02 Les Trois-Ilets

Gaëlle vient témoigner lors d'un procès lié à une enquête criminelle qu'elle a menée avant l'arrivée de Mélissa. L'accusée meurt pendant son témoignage, empoisonnée. L'enquête s'intéresse à sa victime, son ex-mari, propriétaire du golf des Trois-Ilets, sur lequel elle a tiré et qui est aujourd'hui dans une chaise roulante. Mélissa en vient vite à penser que ce dernier est un pervers narcissique...