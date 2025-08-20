recherche
"Nouveau Jour" accueille Philippe Etchebest, Laëtitia Milot & Rebecca Hampton à partir du 8 septembre sur M6

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 20 août 2025
À partir du lundi 8 septembre 2025 à 13:35 sur M6, le domaine Bartoli de la série "Nouveau Jour" accueille trois nouveaux clients : Philippe Etchebest, Laëtitia Milot et Rebecca Hampton.

Philippe Etchebest apparaitra dans la série les 8, 9 et 10 septembre 2025.

Le chef Philippe Etchebest, ami de Joey, vient passer quelques jours de vacances au Domaine Bartoli. En l’absence de Loup, son supérieur, Marin, commis de cuisine, doit gérer seul la cuisine de l’hôtel. Stressé, il commet plusieurs – lourdes - erreurs dans sa recette, mais demande une seconde chance à Philippe Etchebest, qui accepte en soulignant l’importance du calme et de la concentration. Surpris par la sérénité et la patience du chef, Marin va redoubler d’effort pour préparer des pâtisseries exceptionnelles pour le chef Etchebest, avec l’aide inattendue de Riyad, qui pourrait bien se découvrir une passion insoupçonnée pour la cuisine.

Laëtitia Milot fera son retour dans la série à partir du 10 septembre 2025.

Émilia Fauvel fait son retour à l’hôtel et révèle qu’elle est la femme de Clément, l’ex-mari violent de Louise. Résiliente et pleine d’ambition, la jeune femme est une entrepreneuse dans l’âme. Alors qu’elle souhaite occuper un poste haut placé à l’hôtel Bartoli, elle apparaît distante et sombre, comme si quelque chose s’éteignait progressivement en elle. Elle va devoir compter, contre son gré, sur le soutien de Louise, qui comprend - trop tard - qu’elle est tombée dans un engrenage.

Rebecca Hampton fera son arrivée dans la série le 12 septembre 2025

Clarisse Castel est la mère de Robbie : femme d’un DJ mondialement connu, elle a bâti sa carrière dans l’industrie du divertissement, devenant une femme d’affaires accomplie. Face à un couple qui manque de passion et une relation avec son fils qui bat de l’aile, elle décide de rejoindre Robbie pour les vacances afin de prendre du recul. Cliente de marque, elle donne du fil à retordre à Max et Magalie pour la satisfaire durant son séjour. Elle n’est en revanche pas insensible à Adrian, le garçon de piscine de l’hôtel…

Séries
Suivez nous...

