recherche
Séries

"The Rookie" saison 7, résumé des épisodes diffusés sur M6 samedi 23 août 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 21 août 2025 165
"The Rookie" saison 7, résumé des épisodes diffusés sur M6 samedi 23 août 2025

Samedi 23 août 2025 à 21:10, M6 diffusera deux nouveaux épisodes de la 7ème saison inédite de la série "The Rookie - Le flic de Los Angeles".

Cette 7ème saison de "The Rookie", qui se compose de 18 épisodes, met l'accent sur les évolutions personnelles et professionnelles des personnages, tout en introduisant de nouvelles dynamiques au sein du LAPD.

21:10 Épisode 7x14 Les fous du crime

L’équipe enquête sur une série de meurtres visant des tueurs professionnels via le dark web.

Celina s’oppose à une podcasteuse exploitant le drame de sa famille.

Miles propose de moderniser les vidéos de formation de la police pour soutenir l’initiative de Nyla et James.

21:55 Épisode 7x15 Une affaire pas comme les autres

Un réalisateur de documentaire s'intéresse à la disparition d'Abigail Tierney et interroge les officiers du poste ainsi que ceux qui ont connu la jeune fille. Au fil des témoignages, les zones d’ombre s’accumulent sur les dernières semaines de la jeune fille.

Dernière modification le jeudi, 21 août 2025 12:37
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C dans l'air&quot; jeudi 21 août 2025, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

"C dans l'air" jeudi 21 août 2025, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

21 août 2025 - 15:34

Sur le même thème..

&quot;Nouveau Jour&quot; accueille Philippe Etchebest, Laëtitia Milot & Rebecca Hampton à partir du 8 septembre sur M6

"Nouveau Jour" accueille Philippe Etchebest, Laëtitia Milot & Rebecca Hampton à partir du 8 septembre sur M6

20 août 2025 - 14:16

A ne pas manquer...

&quot;Echappées Belles&quot; dans la vallée de l'Ubaye samedi 23 août 2025 sur France 5 (vidéo)

"Echappées Belles" dans la vallée de l'Ubaye samedi 23 août 2025 …

21 août 2025 - 12:26 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL