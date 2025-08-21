"The Rookie" saison 7, résumé des épisodes diffusés sur M6 samedi 23 août 2025

Samedi 23 août 2025 à 21:10, M6 diffusera deux nouveaux épisodes de la 7ème saison inédite de la série "The Rookie - Le flic de Los Angeles".

Cette 7ème saison de "The Rookie", qui se compose de 18 épisodes, met l'accent sur les évolutions personnelles et professionnelles des personnages, tout en introduisant de nouvelles dynamiques au sein du LAPD.

21:10 Épisode 7x14 Les fous du crime

L’équipe enquête sur une série de meurtres visant des tueurs professionnels via le dark web.

Celina s’oppose à une podcasteuse exploitant le drame de sa famille.

Miles propose de moderniser les vidéos de formation de la police pour soutenir l’initiative de Nyla et James.

21:55 Épisode 7x15 Une affaire pas comme les autres

Un réalisateur de documentaire s'intéresse à la disparition d'Abigail Tierney et interroge les officiers du poste ainsi que ceux qui ont connu la jeune fille. Au fil des témoignages, les zones d’ombre s’accumulent sur les dernières semaines de la jeune fille.