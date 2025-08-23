Les résumés de "Plus belle la vie" du 25 au 29 août 2025 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 25 au 29 août 2025.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 25 août 2025 • Épisode 405

Certaines informations de l'enquête policière en cours déstabilisent Ariane, qui commence à douter. Parallèlement, le mystérieux ennemi est toujours en fuite. Au Pavillon des Fleurs, la prise de parole publique d'Hector pourrait bien faire bouger les lignes.

Mardi 26 août 2025 • Épisode 406

Alors que l'enquête piétine, un indice pourrait bien tout changer. Jules, quant à lui, se rapproche progressivement de son objectif. De leur côté, les patients du cabinet médical manifestent leur joie de voir revenir celle qui leur a tant manqué.

Mercredi 27 août 2025 • Épisode 407

L'équipe du Mistral est bien décidée à coincer le véritable coupable. Les policiers, de leur côté, décident de suivre une piste qui leur semble hautement improbable. Un fantôme du passé resurgit dans la vie d'Idriss, qui doit alors rendre des comptes.

Jeudi 28 août 2025 • Épisode 408

Thomas et Djawad font face à une situation qui les dépasse et optent pour une solution radicale. Chez les Kepler, l'heure est à l'apaisement, mêlé de tristesse. Riva fait une proposition étonnante à Thomas, celui-ci l'acceptera-t-il ?

Vendredi 29 août 2025 • Épisode 409

L'étau se resserre autour du véritable coupable, alors qu'Ariane se retrouve en difficulté. Idriss est anxieux à l'idée que la rentrée scolaire approche. Au sein de la famille Nebout, les non-dits et les trahisons s'additionnent.