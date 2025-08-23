"Rien ne t'efface" : résumé des épisodes diffusés sur TF1 lundi 25 août 2025 (vidéo)

Lundi 25 août 2025 à 21:10, TF1 diffusera les deux premiers épisodes de "Rien ne t'efface", une minisérie inédite adaptée du roman de Michel Bussi avec Gwendoline Hamon, Benjamin Baroche, Fauve Hautot, Bruno Debrandt et Samy Gharbi.

L'histoire en quelques lignes...

Dix ans après la mort tragique de son fils Esteban, Maddi rencontre Tom, un jeune garçon qui lui ressemble étrangement.

Intriguée, elle déménage de sa côte basque natale pour se rapprocher de Tom en Auvergne. Elle découvre rapidement qu’en plus de la ressemblance physique, Tom a des réminiscences et visions de souvenirs d’Esteban.

Quand une série de meurtres secoue la paisible région, Maddi ne peut s’empêcher de se demander : ces événements sont-ils liés à la mort de son fils ? Qui est vraiment Tom et quel est son lien avec Esteban ?

Cette minisérie, écrite par Anne et Marine Rambach, Patrick Renault, avec la participation de Michel Bussi, se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Résumé des épisodes de la première soirée

21:10 Épisode 1

Dix ans après la mort tragique de son fils Esteban, Maddi fait la rencontre de Tom, un jeune garçon qui lui ressemble étrangement. Convaincue d'un lien entre Tom et son fils défunt, elle déménage de son Pays Basque natal pour se rapprocher de Tom, en Auvergne.

22:10 Épisode 2

Un meurtre secoue Murac, où Lazare, l'ex de Maddi et père de leur fils Gabriel, mène l'enquête. Maddi découvre que Tom a des réminiscences de la vie d'Esteban. Elle fait appel au docteur Halawi, pédopsychiatre, pour essayer de comprendre ce qui lie les deux garçons.