"L'art du crime - La nouvelle Olympia" à revoir sur France 2 lundi 25 août 2025

Lundi 25 août 2025 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir l'épisode « La nouvelle Olympia » de la série "L'art du crime" avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim.

Antoine Verlay, ancien policier de la brigade criminelle, et Florence Chassagne, historienne de l'art, mènent conjointement des enquêtes au sein de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC).

Quand le monde de l’art devient le terrain de jeu des criminels, ce duo pourtant mal assorti fait des miracles...

Épisode 6x01 • La nouvelle Olympia

Emma Wurtz, une jeune secrétaire juridique de 25 ans, est retrouvée assassinée dans un studio photo.

Une de ses publications sur les réseaux sociaux, qui a été effacée deux heures après sa mort, la montre posant à côté d'un tableau, "Chez Tortoni", un chef-d'oeuvre d'Edouard Manet disparu il y a plus de trente ans lors du cambriolage du musée Gardner de Boston. D'après ses proches, non seulement la victime n'entretenait aucun lien avec le monde de l'art, mais elle ne portait aucun intérêt à la peinture ou aux musées.

En remontant la trace du tableau volé, Antoine et Florence parviendront-ils à retrouver l'assassin ?

Par ailleurs, les deux enquêteurs luttent contre les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre...