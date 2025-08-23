recherche
Séries

"L'art du crime - La nouvelle Olympia" à revoir sur France 2 lundi 25 août 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 23 août 2025 253
"L'art du crime - La nouvelle Olympia" à revoir sur France 2 lundi 25 août 2025

Lundi 25 août 2025 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir l'épisode « La nouvelle Olympia » de la série "L'art du crime" avec Nicolas Gob et Eléonore Bernheim.

Antoine Verlay, ancien policier de la brigade criminelle, et Florence Chassagne, historienne de l'art, mènent conjointement des enquêtes au sein de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC).

Quand le monde de l’art devient le terrain de jeu des criminels, ce duo pourtant mal assorti fait des miracles...

Épisode 6x01  La nouvelle Olympia

Emma Wurtz, une jeune secrétaire juridique de 25 ans, est retrouvée assassinée dans un studio photo.

Une de ses publications sur les réseaux sociaux, qui a été effacée deux heures après sa mort, la montre posant à côté d'un tableau, "Chez Tortoni", un chef-d'oeuvre d'Edouard Manet disparu il y a plus de trente ans lors du cambriolage du musée Gardner de Boston. D'après ses proches, non seulement la victime n'entretenait aucun lien avec le monde de l'art, mais elle ne portait aucun intérêt à la peinture ou aux musées.

En remontant la trace du tableau volé, Antoine et Florence parviendront-ils à retrouver l'assassin ?

Par ailleurs, les deux enquêteurs luttent contre les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre...

Dernière modification le samedi, 23 août 2025 12:18
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

23 août 2025 - 20:03

Sur le même thème..

Les résumés de la série &quot;Nouveau Jour&quot; du 25 au 29 août 2025 sur M6

Les résumés de la série "Nouveau Jour" du 25 au 29 août 2025 sur M6

23 août 2025 - 16:15

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

23 août 2025 - 20:03 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL