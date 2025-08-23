Les résumés de la série "Nouveau Jour" du 25 au 29 août 2025 sur M6

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Nouveau Jour" diffusée à 13:30 sur M6 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 25 au 29 août 2025.

L'histoire en quelques lignes...

Après la disparition en mer de Lucien Bartoli, propriétaire du joli 4 étoiles de la ville, sa fille ainée Louise a repris l'hôtel. Cela attise les tensions avec ses frère et sœur Tarek et Audrey, alors que la fratrie est déjà déchirée par un lourd secret de famille.

Le retour en ville de Théa, la fille d’Audrey, va totalement rebattre les cartes. Mais la véritable menace arrive plus tôt que prévu : le domaine devient la cible des attaques d’un étrange corbeau.

Attention, à partir de cette semaine, la série est diffusée à 13:30.

Lundi 25 août 2025 • Épisode 41

Franck ne sait plus à quel saint se vouer et pourrait bien perdre le contrôle. Sofia renoue avec une vieille amie, alors qu'à la caserne, son équipe est en grande difficulté...

Mardi 26 août 2025 • Épisode 42

Face à la gravité de la situation, Théa doit enquêter pour se faire ses propres convictions. À la salle de sport, Riyad perd son sang-froid face à une nouvelle alliée. Sofia tente tant bien que mal de trouver un nouveau souffle...

Mercredi 27 août 2025 • Épisode 43

Chacun doit assumer ses responsabilités face aux découvertes de la veille. Une amitié naissante pousse Riyad à prendre sur soi. De son côté, Robbie fait son grand retour, en brisant quelques cœurs au passage...

Jeudi 28 août 2025 • Épisode 44

Chaque membre de la famille Bartoli doit désormais prouver son innocence. Robbie met les petits plats dans les grands pour se faire pardonner. Tarek doit trouver un refuge après une grosse dispute...

Vendredi 29 août 2025 • Épisode 45

Pour Théa, l'identité du coupable ne fait désormais plus aucun doute ! Le secret de Mathis a du mal à tenir face à une situation qui s'aggrave. À la Pena Loca, le déclenchement du plan de Robbie a des conséquences inattendues.