"S.W.A.T." saison 7, résumé des 3 épisodes diffusés sur TF1 mardi 26 août 2025

dimanche 24 août 2025
"S.W.A.T." saison 7, résumé des 3 épisodes diffusés sur TF1 mardi 26 août 2025

Mardi 26 août 2025 à 21:10, TF1 diffusera trois nouveaux épisodes de la 7ème saison inédite de "S.W.A.T.". Voici les résumés de ces trois épisodes qui seront diffusés mardi soir.

La série "S.W.A.T." suit le quotidien d'une unité d'élite des forces de police de Los Angeles (Special Weapons And Tactics).

L'intrigue se concentre sur le sergent Daniel "Hondo" Harrelson, un ancien Marine originaire du sud de Los Angeles.

21:10 Épisode 7x04 Opération clandestine

Vicente Muñoz, un trafiquant d'armes sud-américain, kidnappe des médecins pour se faire opérer du cœur de manière clandestine. Tan croise son frère par hasard, ce qui ravive de vieilles tensions.

Le père de Hondo aide Michelle à réparer sa voiture qui a été vandalisée.

22:00 Épisode 7x05 D'une famille à l'autre

Alors qu'il est à Long Beach pour former une unité, Street revient à Los Angeles pour traquer un groupe de bikers qui cherchent à relancer son trafique de drogue.

22:50 Épisode 7x06 3 femmes en cavale

Alors que Hondo, Cabrera et Tan randonnent dans une zone naturelle, ils reçoivent l'appel de détresse d'un policier. Le bus dans lequel il se trouvait et qui transportait des détenues a eu un accident, et trois d'entre-elles sont en fuite.

Alors que l'équipe du SWAT se lance sur leurs traces, Annie vit sa première journée de travail au tribunal. Une journée qui pourrait tout changer pour Deacon...

Luca apprend à conduire à Kelly, ce qui l'amène à se trouver au mauvais endroit au mauvais moment...

dimanche, 24 août 2025
Séries
Suivez nous...

