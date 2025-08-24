recherche
Séries

"La stagiaire - Un avenir tout tracé", épisode inédit sur France 3 mardi 26 août 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 24 août 2025 191
"La stagiaire - Un avenir tout tracé", épisode inédit sur France 3 mardi 26 août 2025

Mardi 26 août 2025 à partir de 21:10, France 3 diffusera le premier épisode de la 10ème saison de "La stagiaire" Michèle Bernier et Antoine Hamel : « Un avenir tout tracé ».

Depuis sa création il y a dix ans, la série "La Stagiaire" est devenue un rendez-vous incontournable pour les téléspectateurs, toujours aussi nombreux à suivre les aventures de Constance Meyer et de sa famille.

La saison 10 en quelques lignes...

Les Meyer ne sont finalement pas partis vivre en Espagne mais leur maison, Les Tamaris, leur paraît bien vide depuis que les enfants ont quitté le nid…

Constance retrouve sa vie au palais avec un Boris slasheur et débordé : il peine à concilier sa vie perso et sa double carrière d’écrivain et de juge.

Barth, quant à lui, se cherche une nouvelle vocation, et quand il croisera Lola, une jeune fille à la rue, il fera tout pour l’aider.

Quiring, de son côté, se réinvente à l’université et se prend d’une envie de transmission un peu trop démesurée.

Et au milieu de cela, les enquêtes reprennent et elles conduiront Constance et Boris dans l’univers de l’adoption, des entreprises de transport et même dans l’entourage d’un membre du palais !

Cette 10ème saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Épisode 10x1  Un avenir tout tracé

Un jeune garçon est retrouvé tué par balle dans une ruelle aux abords de son lycée. C’est un drame et un traumatisme pour ses camarades et pour le corps pédagogique de l’établissement.

Le juge Delcourt et Constance tenteront de comprendre comment ce jeune homme brillant, qui semblait résister au déterminisme social, a été mêlé à une affaire qui l’a dépassé.

Dernière modification le dimanche, 24 août 2025 12:35
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;L'amour est dans le pré&quot; : Océane sous le charme de l'un de ses prétendants, lundi soir sur M6 (vidéo)

"L'amour est dans le pré" : Océane sous le charme de l'un de ses prétendants, lundi soir sur M6 (vidéo)

24 août 2025 - 14:20

Sur le même thème..

&quot;S.W.A.T.&quot; saison 7, résumé des 3 épisodes diffusés sur TF1 mardi 26 août 2025

"S.W.A.T." saison 7, résumé des 3 épisodes diffusés sur TF1 mardi 26 août 2025

24 août 2025 - 12:11

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

23 août 2025 - 20:03 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL