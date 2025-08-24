"La stagiaire - Un avenir tout tracé", épisode inédit sur France 3 mardi 26 août 2025

Mardi 26 août 2025 à partir de 21:10, France 3 diffusera le premier épisode de la 10ème saison de "La stagiaire" Michèle Bernier et Antoine Hamel : « Un avenir tout tracé ».

Depuis sa création il y a dix ans, la série "La Stagiaire" est devenue un rendez-vous incontournable pour les téléspectateurs, toujours aussi nombreux à suivre les aventures de Constance Meyer et de sa famille.

La saison 10 en quelques lignes...

Les Meyer ne sont finalement pas partis vivre en Espagne mais leur maison, Les Tamaris, leur paraît bien vide depuis que les enfants ont quitté le nid…

Constance retrouve sa vie au palais avec un Boris slasheur et débordé : il peine à concilier sa vie perso et sa double carrière d’écrivain et de juge.

Barth, quant à lui, se cherche une nouvelle vocation, et quand il croisera Lola, une jeune fille à la rue, il fera tout pour l’aider.

Quiring, de son côté, se réinvente à l’université et se prend d’une envie de transmission un peu trop démesurée.

Et au milieu de cela, les enquêtes reprennent et elles conduiront Constance et Boris dans l’univers de l’adoption, des entreprises de transport et même dans l’entourage d’un membre du palais !

Cette 10ème saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Épisode 10x1 • Un avenir tout tracé

Un jeune garçon est retrouvé tué par balle dans une ruelle aux abords de son lycée. C’est un drame et un traumatisme pour ses camarades et pour le corps pédagogique de l’établissement.

Le juge Delcourt et Constance tenteront de comprendre comment ce jeune homme brillant, qui semblait résister au déterminisme social, a été mêlé à une affaire qui l’a dépassé.