recherche
Séries

"Astrid et Raphaëlle" : résumé des épisodes rediffusés sur France 2 mercredi 27 août 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 25 août 2025 232
"Astrid et Raphaëlle" : résumé des épisodes rediffusés sur France 2 mercredi 27 août 2025

Mercredi 27 août 2025 à partir de 21:10, France 2 rediffusera deux épisodes de la série "Astrid et Raphaëlle" avec Lola Dewaere et Sara Mortensen.

Cette série policière met en scène un duo d'enquêtrices que tout oppose.

Raphaëlle Coste (Lola Dewaere) est une commandante de police impulsive, pleine d'énergie et peu conventionnelle dans ses méthodes.

Astrid Nielsen (Sara Mortensen) est une archiviste autiste Asperger pour la police judiciaire. Discrète et d'une mémoire exceptionnelle, elle possède un sens du détail et une logique qui font d'elle une ressource inestimable pour les enquêtes.

21:10 Épisode 3x07 Les fleurs du mal

Une biologiste passionnée par la recherche sur l'intelligence des plantes est retrouvée sans vie dans une serre tropicale. Sa mort suscite aussitôt les spéculations les plus fantasques. Le drame serait-il connecté au laboratoire de recherche dont la victime avait démissionné avec fracas quelques années auparavant ?

Astrid et Raphaëlle mènent toutes deux l'enquête...

22:00 Épisode 3x08 En souterrain

Deux policiers découvrent un SDF mort, roué de coups, dans le bâtiment désaffecté où il vivait. Astrid et Raphaëlle se rendent aussitôt sur place. Sur la scène de crime, Astrid note un détail intriguant : la victime porte un costume très propre, sans aucune trace de sang.

Cette énigme est rapidement résolue : un autre sans-abri, qui partageait le même squat, est arrêté. Il avoue lui avoir mis le costume pour attirer l'attention des policiers. Selon lui, trois autres sans-abri auraient été tués de la même façon sans que la police ne lance d'investigation.

Astrid, tout comme Raphaëlle, est déterminée à arrêter le tueur, mais elle ignore combien cette enquête va peser sur sa stabilité émotionnelle...

Dernière modification le lundi, 25 août 2025 11:07
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Incroyables mariages gitans - 3 fêtes pour une lune de miel&quot; sur TFX mercredi 27 août 2025

"Incroyables mariages gitans - 3 fêtes pour une lune de miel" sur TFX mercredi 27 août 2025

25 août 2025 - 13:17

Sur le même thème..

&quot;Tracker&quot; saison 1, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 27 août 2025 (vidéo)

"Tracker" saison 1, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 27 août 2025 (vidéo)

25 août 2025 - 11:00

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

23 août 2025 - 20:03 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL