"Astrid et Raphaëlle" : résumé des épisodes rediffusés sur France 2 mercredi 27 août 2025

Mercredi 27 août 2025 à partir de 21:10, France 2 rediffusera deux épisodes de la série "Astrid et Raphaëlle" avec Lola Dewaere et Sara Mortensen.

Cette série policière met en scène un duo d'enquêtrices que tout oppose.

Raphaëlle Coste (Lola Dewaere) est une commandante de police impulsive, pleine d'énergie et peu conventionnelle dans ses méthodes.

Astrid Nielsen (Sara Mortensen) est une archiviste autiste Asperger pour la police judiciaire. Discrète et d'une mémoire exceptionnelle, elle possède un sens du détail et une logique qui font d'elle une ressource inestimable pour les enquêtes.

21:10 Épisode 3x07 Les fleurs du mal



Une biologiste passionnée par la recherche sur l'intelligence des plantes est retrouvée sans vie dans une serre tropicale. Sa mort suscite aussitôt les spéculations les plus fantasques. Le drame serait-il connecté au laboratoire de recherche dont la victime avait démissionné avec fracas quelques années auparavant ?

Astrid et Raphaëlle mènent toutes deux l'enquête...

22:00 Épisode 3x08 En souterrain

Deux policiers découvrent un SDF mort, roué de coups, dans le bâtiment désaffecté où il vivait. Astrid et Raphaëlle se rendent aussitôt sur place. Sur la scène de crime, Astrid note un détail intriguant : la victime porte un costume très propre, sans aucune trace de sang.

Cette énigme est rapidement résolue : un autre sans-abri, qui partageait le même squat, est arrêté. Il avoue lui avoir mis le costume pour attirer l'attention des policiers. Selon lui, trois autres sans-abri auraient été tués de la même façon sans que la police ne lance d'investigation.

Astrid, tout comme Raphaëlle, est déterminée à arrêter le tueur, mais elle ignore combien cette enquête va peser sur sa stabilité émotionnelle...