Le 3ème volet de la série "Zodiaque" en tournage pour TF1 avec Francis Huster

lundi 25 août 2025
Le 3ème volet de la série "Zodiaque" en tournage pour TF1 avec Francis Huster

Francis Huster, Erika Sainte, Lannick Gautry et Marine Delterme viennent de débuter pour TF1 le tournage du 3ème opus de la série "Zodiaque".

La série "Zodiaque" a connu un grand succès en tant que « saga de l'été » sur TF1 à travers deux volets : "Zodiaque" en 2004 et "Le Maître du Zodiaque" en 2006.

Le tournage du 3ème volet a débuté ce lundi 25 août 2025 en Provence. Il sera composé de six épisodes de 52 minutes réalisés par Bruno Garcia.

L'histoire en quelques lignes...

Les enfants paieront pour les crimes de leurs parents...

À Aix-en-Provence, la riche famille Escoffier est frappée par une série de meurtres mystérieux qui portent la marque du Zodiaque, un tueur en série qui a sévi dans la région vingt ans plus tôt, mais que tous croyaient mort...

Francis Huster reprend son rôle d'Antoine Keller mais Claire Keim ne fera pas partie de ce nouveau casting.

Avec : Francis HUSTER (Antoine Keller), Erika SAINTE (Garance Lombardi), Lannick GAUTRY (Vincent Escoffier), Marine DELTERME (Béatrice Escoffier), Marie-Christine BARRAULT (Hélène Escoffier), Zoï SEVERIN (Stella Lombardi), Philypa PHOENIX (Nadia Roman), Arthur JUGNOT (Lucas Escoffier), Alex DOUX (Adrien Escoffier), Anne-Lise HESME (Fiona Lombardi), Catherine MARCHAL (Fanny Lefur), Simon RÉROLLE (Mathieu Lefur), Abdellah BOUJALAL (Théo Escoffier), Youcef AGAL (Simon)...

À découvrir en 2026 sur TF1.

Dernière modification le lundi, 25 août 2025 18:15
Suivez nous...

