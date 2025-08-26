Les derniers épisodes de "Wolf Hall" rediffusés sur Arte jeudi 28 août 2025

Jeudi 28 août 2025 à partir de 20:55, Arte rediffusera les trois derniers épisodes de la première saison de "Wolf Hall", une minisérie qui retrace l’ascension fulgurante de Thomas Cromwell, éminence grise du roi d’Angleterre Henri VIII.

La première saison de la série "Wolf Hall" se concentre sur l'ascension de Thomas Cromwell, le fils d'un forgeron brutal, qui devient un des hommes les plus puissants d'Angleterre.

L'intrigue principale tourne autour de la quête du roi Henri VIII pour annuler son mariage avec Catherine d'Aragon afin d'épouser Anne Boleyn et d'avoir un héritier mâle.

20:55 Épisode 4 Le baiser du diable

Septembre 1533. Anne a donné naissance à une fille, Élisabeth, ce qui contrarie fortement Henri. Une loi est en préparation pour asseoir la légitimité de leur union et la position du roi à la tête de l’Église. Cromwell traque les nobles soupçonnés de trahison et les exhorte à prêter serment d’allégeance. Malgré son intervention, Thomas More refuse de reconnaître l’indépendance du roi à l’égard de Rome et périt sur l’échafaud. Anne, victime d’une fausse couche, voit son pouvoir se fragiliser.

22:00 Épisode 5 Cromwell, le bien aimé

1535. Le pape Clément VII, par la voix de son ambassadeur Eustache Chappuis, conteste l’Acte de suprématie, ainsi que le mariage d'Henri et Anne. Lors des pérégrinations d’été du roi, Cromwell organise une visite de cinq jours chez les Seymour. Malgré ses sentiments pour Jane, il la pousse dans les bras d’Henri, ce qui lui attire les foudres de la reine. Quand cette dernière apprend que son mari a frôlé la mort lors d’une joute, son émotion est telle qu’elle perd l’enfant qu’elle portait.

23:00 Épisode 6 Le maître des ombres



1536. Épris de Jane Seymour et tremblant pour sa descendance, le roi demande à Cromwell de le débarrasser de sa deuxième épouse. Sentant le vent tourner, les ennemis de la reine se regroupent, répandant de graves accusations d’adultère et d’inceste. Poursuivi par le souvenir de leurs railleries au moment de la chute de Wolsey, Cromwell interroge les amants supposés de la reine et les fait enfermer à la tour de Londres. Au procès qui s’ensuit, Anne et ses coaccusés sont condamnés à mort…