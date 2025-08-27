"Immeuble partagé", un nouveau programme court diffusé sur France 2 à partir du 1er septembre 2025

Dans un immeuble collectif où la règle est le vivre ensemble, les différences n’en font qu’à leur tête dans "Immeuble Partagé", un nouveau programme court diffusé sur France 2.

La série Vestiaires a accompagné durant 13 ans, et 13 saisons, le changement de regard de notre société sur le handicap. Avec toute l’équipe artistique de Vestiaires et France Télévisions, les producteurs et la direction de la fiction française de France Télévisions ont eu envie d’acter ce changement et d’aller plus loin vers l’inclusion avec la création de cette nouvelle série qui veut conjuguer toutes les différences pour en faire une force. À travers le quotidien d’un Immeuble Partagé.

Un moment d’échange autour d’un verre ou d’un repas, dans le jardin ou dans la salle commune, tout en gardant chacun son indépendance avec son appartement. C’est le concept d’un immeuble partagé, un immeuble partagé par Mehdi, William, Myriam, Charlotte, Ondine, Jean-Marc, Maurice et tous les autres : se croiser, chacun avec ses différences, jeunes et seniors, valides et porteurs de handicap.

Savoir qu’il y a près de nous une oreille qui peut être attentive, une aide possible, un espace où l’on peut se retrouver pour se confier, débattre, ou prendre de la distance. Contrer, par le vivre ensemble, la solitude et l’individualisme.

Ce nouveau programme court sera diffusé à partir du lundi au vendredi sur France 2 à 05:55 et 13:45, puis chaque samedi à 21:00.

Avec : Adda Abdelli (Mehdi), Andréa Ferréol (Myriam), Théo Curin (William), Camille Aguilar (Charlotte), Philippe Sivy (Maurice), Krystoff Fluder (Jean-Marc), Méril Loquette (Samuel), Amandine Billoux (Ondine), Léon Plazol (Benoit), Agathe Pauli (Éléa), Nanou Harry (Sandra).