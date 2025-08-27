recherche
Séries

La 3ème saison de "Simon Coleman" diffusée sur France 2 à partir du 19 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 27 août 2025 144
La 3ème saison de "Simon Coleman" diffusée sur France 2 à partir du 19 septembre 2025

Entre enquêtes, famille envahissante et secrets bien gardés, Simon Coleman n'a pas une seconde de répit dans cette 3ème saison inédite qui arrive le 19 septembre 2025 sur France 3.

La saison 3 en quelques lignes...

Simon Coleman est toujours sur la brèche au commissariat d'Aix-en-Provence. Entre ses enquêtes, ses collègues envahissants, sa hiérarchie tatillonne, les suspects retors et les cadavres qui s'enchaînent, il prendrait bien une semaine de RTT.

Mais dès qu’il rentre chez lui le soir, c’est une nouvelle journée qui commence puisqu’il doit s’occuper de ses neveux. Alors qu’il fait de son mieux pour s’occuper d’eux, il voit son propre père débarquer à la maison. Un père qui n’a jamais été un modèle du genre et qui pourrait bien bouleverser l’équilibre familial.

Cette 3ème saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes.

Les épisodes de la première soirée

Épisode 3x01 Dernier solo

Lucas Berthier, un jeune violoniste de 25 ans, fraîchement diplômé du conservatoire de musique d’Aix-en-Provence est retrouvé mort dans sa chambre d’étudiant.

Simon Coleman investit le conservatoire, et découvre que le talentueux jeune homme s’apprêtait à concourir au poste de premier violon à la Philharmonie, tout comme les trois autres membres du quatuor auquel il appartenait. L’un d’eux aurait-il pu vouloir l’éliminer ?

En avançant dans son enquête, Simon apprend cependant que les jeunes musiciens ne sont pas les seuls à avoir pu tuer Lucas. Issu d’un milieu modeste, le violoniste n’a pas toujours eu de bonnes fréquentations… Et si le coupable était à chercher dans son passé ?

En guests dans cet épisode : Joy Esther et Alex Goude.

Épisode 3x02 La voie du sang

Christophe Lantier, 44 ans, alpiniste renommé et admiré pour ses multiples ascensions à travers le monde, chute mortellement lors d'un cours d'escalade. Simon Coleman découvre de la graisse sur les doigts de Chris, rendant les prises d'escalade glissantes, ce qui suggère un sabotage et donc un meurtre.

En interrogeant ses proches, notamment Pascale, une monitrice d’escalade, et Alex, le gérant de la salle et ami de longue date, les tensions cachées apparaissent.

Si la piste d’un tueur au sein du club semble se profiler, Simon n’écarte aucune hypothèse. Il épluche la carrière de Chris et découvre que la star de l’escalade a peut-être usurpé son plus grand titre…

En guest dans cet épisode : Jean-Baptiste Maunier.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Primes à venir
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C dans l'air&quot; mercredi 27 août 2025, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

"C dans l'air" mercredi 27 août 2025, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

27 août 2025 - 16:02

Sur le même thème..

&quot;Immeuble partagé&quot;, un nouveau programme court diffusé sur France 2 à partir du 1er septembre 2025

"Immeuble partagé", un nouveau programme court diffusé sur France 2 à partir du 1er septembre 2025

27 août 2025 - 14:50

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

23 août 2025 - 20:03 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL