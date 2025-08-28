"The Rookie" saison 7, résumé des derniers épisodes diffusés sur M6 samedi 30 août 2025

Samedi 30 août 2025 à 21:10, M6 diffusera les trois derniers épisodes de la 7ème saison inédite de la série "The Rookie - Le flic de Los Angeles".

Cette 7ème saison de "The Rookie", qui se compose de 18 épisodes, met l'accent sur les évolutions personnelles et professionnelles des personnages, tout en introduisant de nouvelles dynamiques au sein du LAPD.

21:10 Épisode 7x16 Le retour



Seth, viré pour avoir menti sur son cancer, revient après avoir poursuivi la ville pour licenciement abusif, créant des tensions, surtout avec Lucy.

L’équipe intervient sur une affaire impliquant Tulsa Braden, un influenceur qui met sa vie et celle de sa petite amie en danger avec ses cascades imprudentes.

John et Seth répondent à une alerte silencieuse pour un braquage dans un magasin.

Lucy passe le concours de sergent.

21:55 Épisode 7x17 Trop belle pour toi

Randy le Fouineur revient au commissariat avec des problèmes de cœur, sollicitant les conseils de tous.

Pendant ce temps, Harper et Lopez voient leur vie personnelle interférer avec leur travail, tandis que l’équipe tente de déjouer une opération d'Elijah Stone.

22:45 Épisode 7x18 Le bon, la brute et l’Oscar

John et Nyla unissent leurs efforts pour capturer Oscar Hutchinson, un criminel en fuite.

Parallèlement, Angela Lopez enquête sur un braquage de banque.

Lucy et Tim, eux, ont du mal à ajuster leur emploi du temps pour se voir.

De son côté, Miles, l'une des nouvelles recrues, voit son premier rendez-vous prendre une tournure inattendue.