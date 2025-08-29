"Ici tout commence" : voici les nouveaux élèves de l’Institut Auguste Armand

C'est la rentrée également pour "Ici tout commence" sur TF1. Découvrez les nouveaux élèves et la professeure qui rejoignent l'Institut Auguste Armand dans cette 6ème saison.

Alors que l’institut a perdu sa place de première école de cuisine de France, une génération pleine d’audace fait son entrée au château.

Ils sont pétillants, attachants, imprévisibles, et comptent bien aider l’Institut à redorer son image !

Les nouveaux élèves

Joséphine Garnier interprétée par Lucie Flory

Solaire, sociable et charismatique, Joséphine attire naturellement les gens. Spontanée et dotée d’une présence magnétique, elle sait parler à tout le monde et a cette capacité rare à rassembler. Son assurance, son sourire et son naturel donnent envie d’être dans son cercle.

Si son apparence lui confère un petit côté "princesse", elle est en réalité une véritable aventurière, une fille nature, sans chichi. Et si son oncle, Paul Garnier (Avy Marciano), est riche, elle-même ne vient pas d’un milieu particulièrement aisé. Mais cela ne l’a jamais freinée. Son goût pour l’aventure l’a menée loin de son cocon familial dès qu’elle en a eu l’occasion.

Globe-trotteuse, Joséphine a enchaîné les petits boulots à l’étranger, notamment comme barmaid dans différents pays. La cuisine, elle l’a découverte grâce au Chef Leroy, dont elle est fan depuis des années. Elle admire son audace, sa manière de casser les codes et de s’affranchir des traditions, et rêve de suivre son exemple.

Mais son charisme et son assurance cachent une ombre au tableau. Adolescente, Joséphine a connu une période de fête et d’excès, marquée par une addiction aux drogues. Aujourd’hui, elle a tourné la page, mais elle sait que la sobriété est un combat quotidien. Pour se protéger, elle suit scrupuleusement les recommandations des Narcotiques Anonymes : pas d’alcool, pas de fréquentations à risque, et surtout, pas de relation amoureuse pendant un an.

Loup Novak interprété par Robin Ventura

D’une intelligence hors norme, Loup a une mémoire photographique qui lui permet d’absorber n’importe quelle information en un instant. Apprendre a toujours été facile pour lui, au point qu’il passe brillamment son bac avec un an d’avance, presque sans effort. Pourtant, les études ne sont pas sa priorité : issu d’une famille dysfonctionnelle, son unique objectif est de retrouver sa petite sœur, dont il a été séparé après leur placement à l’ASE.

Loup est un prodige naturel, son apprentissage fulgurant fascinant ses professeurs. Il retient tout, immédiatement et sans effort. Une technique vue une fois est une technique acquise. Un dressage, un mouvement, une recette : tout est stocké dans sa tête et reproduit avec une précision fascinante. Seulement, comme il est plus rapide et comprend tout plus vite que tout le monde, parfois, il va avoir du mal à se mettre au rythme de ses camarades de Première Année…

Bianca Roma interprétée par Alexandra Ferreira

D’un milieu modeste, Bianca a grandi avec une mère célibataire qui s’est démenée pour que sa fille ne soit pas dans le besoin. Même s’il fallait faire deux boulots dans une journée. Bianca a dû apprendre à se gérer très tôt, à être autonome, à se faire à manger. Pour elle, la cuisine c’est d’abord un travail, et l’assurance d’être embauchée au bout de trois ans d’études. Bianca a un regard pragmatique sur la gastronomie : elle est forte, elle va vite et sait remplir le cahier des charges. Mais y passer tous ses week-ends ? Non merci !

Look sexy, grosse attitude... Impossible de ne pas remarquer Bianca quand on croise sa route. La jeune femme est une véritable boule de feu, pleine de vitalité, et qui n’a pas sa langue dans sa poche. Grande gueule, elle n’est pas pour autant agressive avec les autres. Mais si on la cherche ou qu’on lui manque de respect, elle n’a aucun problème à enlever ses boucles d’oreilles et partir au combat – littéralement. Mais en réalité, c’est une jeune femme plus vulnérable que sa carapace ne laisse croire.

Ninon Becker interprétée par Elsa Bois

Ninon Becker est la sœur de Pénélope. C'est la miss je-sais-tout attachante. Malgré sa gentillesse et sa solidarité, son côté première de la classe à tendance à agacer. Pourtant, tout ce que Ninon voudrait, c'est qu'on l'apprécie ! Très fleur bleue, elle espère rencontrer son prince charmant.

Passionnée, par la cuisine de palace, Ninon excelle en technique et en organisation, mais son perfectionnisme la ralentit et son attachement aux règles rendent ses assiettes parfois trop sages, voire vieillottes. Au fil de son parcours, confrontée à des cuisines plus créatives, Ninon va devoir apprendre à lâcher prise et à moins se cramponner à ses fiches. Elle découvrira que l’excellence ne réside pas uniquement dans les grandes recettes classiques, mais aussi dans l’audace et la personnalité qu’on insuffle à une assiette. Son objectif sera d’associer la rigueur des grandes maisons à une cuisine plus contemporaine, trouvant ainsi sa propre signature culinaire.

Fleur Pessin interprétée par Malou Mullier

Son énergie, Fleur la tient de son enfance. Grandir entourée de quatre frères, ça forge le caractère. Pour se faire entendre, elle a appris à hausser la voix et à ne pas se laisser marcher sur les pieds.

Fleur porte mal son nom. Tout ce qui est mignon, rose bonbon ou délicat ? Très peu pour elle. Elle, ce n’est pas une brise d’été, c’est une tornade et une mitraillette à vannes. Nerveuse, elle adore plaisanter, quitte à avoir un humour parfois un peu gras. Elle a le rire facile et le contact encore plus. Fleur est plutôt du genre sportswear : sweat XXL, sneakers – qu’elle collectionne avec passion.

Toujours prête pour un match de foot ou de rugby, elle ne supporte pas qu’on la mette de côté sous prétexte qu’elle est « une fille ». Si Fleur semble hyper à l’aise avec tout le monde, son humour est autant une arme qu’une armure. Elle masque en réalité un manque de confiance en elle, notamment sur les relations amoureuses.

Élevée dans une famille de boulangers, Fleur a toujours voulu faire de la pâtisserie son métier. Elle arrive à l’Institut avec des connaissances et une grande détermination dans ce domaine.

César Verneuil interprété par Manec Verdier

Issu d’une lignée d’intellectuels et de magistrats, il a toujours été le fils cadet charmant mais sans envergure. Un physique de star, des yeux qui brillent, des abdos qui feraient rougir n’importe qui. On lui a toujours dit qu’il aurait dû être mannequin. Et il l’a été. Un passage éclair, juste pour arrondir les fins de mois.

Et pourtant, César est bien plus que son physique avantageux. C’est un mec solaire, sincère, incapable de la moindre méchanceté. Il rit fort, serre ses potes dans ses bras, leur dit qu’il les aime sans retenue.

Son talent culinaire est à son image : brut, instinctif, spontané. Il cuisine avec le cœur, improvise, goûte, ajuste. Il a un vrai flair pour les saveurs et sait instinctivement marier les produits. Mais son approche libre est aussi son plus grand défi : il manque de méthode, de rigueur, et son plan de travail ressemble souvent à une scène de crime. Lorsqu’il ne cuisine pas, César est dehors, dans la nature. Il adore le calme et le contact avec la terre.

Ferdinand Castelmont interprété par Simon Dartois

Ferdinand Castelmont est un dandy flamboyant, sarcastique, toujours prêt à faire une entrée remarquée comme s’il était attendu. Son sourire en coin et sa répartie affûtée lui permettent d’occuper l’espace, mais derrière cette assurance se cache une vérité qu’il peine à admettre : il n’est pas vraiment à sa place. Il rêve de briller, mais il n’a pas le talent de ses ambitions. Son charisme compense, mais cela ne suffit pas. Alors il s’accroche, convaincu qu’il mérite de réussir.

Hanté par l’ombre de son père, Chef triplement étoilé, il souffre du poids écrasant de ses attentes. Étienne Castelmont, un homme qui s’est fait seul, méprise ce fils qu’il juge trop privilégié. Ce qui le ronge encore plus, c’est que son père passe pour un homme bienveillant, doux avec ses élèves, toujours à l’écoute… sauf avec lui. Ferdinand, lui, ne reçoit que du mépris, et personne ne le voit.

Ce qui le sauve, c’est son attachement sincère à son petit frère, Léonard. Découvrant son existence durant l’été, il aspire à créer un véritable lien avec lui, mais ne sait pas comment s’y prendre. De son côté, Léonard reste sur la réserve, bien conscient du côté manipulateur de Ferdinand. Pourtant, cette relation est la seule où il ne joue pas un rôle. Il veut être un grand frère à la hauteur, mais manque cruellement de repères.

Ismaël Sanko interprété par Morgan Jallu

Beau gosse, élégant, sourire irrésistible, Ismaël est le mec populaire et charmeur de l’école de Castelmont. Présent dans la brigade de Castelmont pour le Concours de la Meilleure École de Cuisine de France, Ismaël est le major de sa promo. Et surtout, il sait comment y faire pour être le chouchou des profs... Le domaine où il excelle tout particulièrement est le dressage. Doté d’un sens esthétique remarquable, il présente systématiquement des assiettes raffinées et qui impriment sur la rétine. En revanche, s’il a un don pour faire des associations visuelles fortes, les associations de saveurs passent au second plan, ce qui lui vaut parfois des critiques sur la fadeur de ses plats.

Déçu par l’attitude de son directeur (Etienne Castelmont) dont les agissements pendant le concours ont été révélés au grand jour, Ismaël a demandé à être transféré à l’Institut en Deuxième Année. Teyssier, ravi de piquer le major des Premières Années de l’école de son rival, a accepté sans se faire prier, en lui faisant passer une équivalence qu’Ismaël remporte haut la main.

Quand Ismaël débarque à l’Institut, Léonard va y voir l’occasion de poursuivre leur histoire à peine entamée à Castelmont. Mais très vite, il va déchanter, découvrant qu’Ismaël est déjà en couple…

Julia Vasquez interprétée par Neila Manjaoui

Vive, fougueuse, toujours enthousiaste, la jeune femme déborde d’idées, et peut trouver en un claquement de doigts les meilleures combinaisons culinaires possibles. Entre le maïs, le cacao et les piments, Julia n’hésite pas à puiser dans ses origines mexicaines pour mettre en valeur l’élément qui viendra magnifier un plat. Elle y met de la rigueur et de la sueur, car pour elle, la cuisine est un art sérieux qui nécessite des sacrifices.

Julia se définit avant-tout comme une artiste à la recherche de la perfection. Julia ne fait rien à moitié, considérant qu’il ne faut pas avoir peur de ressentir et d’assumer ses émotions. Si elle aime quelqu’un, elle lui fera entièrement confiance. Et gare à celui qu’elle déteste !

Sa recherche constante de la perfection va lui poser problème : en cuisine comme ailleurs, il faut sortir de sa tête pour passer à l’action !

La nouvelle professeure

Anouk Revero interprétée par Vanille Lehmann

Anouk, c’est la star montante de la cuisine ! Élue meilleure cheffe du monde cette année, elle débarque à l’Institut, amenée par Louis, qui compte bien capitaliser sur son nom pour booster l’attractivité de l’école.

Elle n’est jamais là où on l’attend. Et surtout, elle sait jouer avec son image. C’est une showgirl, elle s’éclate en interview, enflamme les plateaux télé, fait le buzz sur les réseaux. La Gen Z la connaît, la suit, l’adore. Cette énergie, elle l'insuffle dans ses cours. Et si, à force de vouloir bousculer les règles, elle en oubliait que certains élèves ont d’abord besoin de bases solides pour s’exprimer ?

Anouk, pour qui la cuisine a toujours été facile, va devoir accepter que la créativité a parfois besoin d’un peu de méthode…