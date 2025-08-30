recherche
Les résumés de "Tout pour la lumière" du 1er au 5 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer

samedi 30 août 2025
Les résumés de "Tout pour la lumière" du 1er au 5 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Tout pour la lumière" diffusée à 18:00 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 1er au 5 septembre 2025.

"Tout pour la lumière" suit Victoria, une chanteuse qui revient à La Ciotat suite au coma de sa mère. Elle découvre les Studios Lumière, où de jeunes talents chantent et dansent.

Victoria renoue avec ses racines et sa passion, confrontée aux secrets familiaux et aux défis artistiques...

Lundi 1er septembre 2025 Épisode 56

Une mauvaise nouvelle bouscule Marina. Entre Victoria et Joël, la guerre est déclarée ! Coup de théâtre : Swann fait la trêve avec son ennemi.

Mardi 2 septembre 2025 Épisode 57

Florence et Joël percent Marina à jour. Joël s'éclipse sans tambour ni trompette. Le cœur d'Iris balance...

Mercredi 3 septembre 2025 Épisode 58

Acculée, Marina renonce aux mensonges. Iris succombe au chant des sirènes. Entre Nils et Julian, c'est œil pour œil, dent pour dent.

Jeudi 4 septembre 2025 Épisode 59

L'heure des révélations a sonné chez les Delaunat ! Elimane joue les entremetteurs entre les coachs. Maddie met fin au combat de coqs.

Vendredi 5 septembre 2025 Épisode 60

Florence et Marina font une découverte glaçante ! Hadrien est projeté sur le devant de la scène. Victoria fait un pas vers Ali...

Dernière modification le samedi, 30 août 2025 11:57
Suivez nous...

