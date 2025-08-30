Les résumés de "Ici tout commence" du 1er au 5 septembre 2025 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 1er au 5 septembre 2025.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 1er septembre 2025 • Épisode 1253

Au concours d'entrée, l'arrivée d'un candidat chamboule Teyssier. En cuisine, Joséphine est gonflée à bloc. De son côté, Carla veut combler un vide.

Mardi 2 septembre 2025 • Épisode 1254

À l'Institut, Delobel annonce la couleur. Grâce à Joachim et Clotilde, Loup prend son envol. Tom et Billie découvrent qu'Emi n'est pas dans son assiette.

Mercredi 3 septembre 2025 • Épisode 1255

Face à Anouk Revero, Teyssier déchante. Avec les candidats du concours, Gaspard mène la danse. À l'Institut, Emi crève l'abcès.

Jeudi 4 septembre 2025 • Épisode 1256

Teyssier veut faire entendre raison à Anouk. À la coloc, Lionel tend la main à Jasmine. De son côté, Léonard prend le relais.

Vendredi 5 septembre 2025 • Épisode 1257

Sur les réseaux, Anouk remotive les candidats et les élèves. Face à Léonard, Gaspard se met à table. Avec Jasmine, Lionel pousse le bouchon un peu loin.